Portugal vence Espanha nos pênaltis e é campeão da Liga das Nações

Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP Cristiano Ronaldo comemora gol na final da Liga das Nações contra a Espanha

Portugal conquistou pela segunda vez a Liga das Nações da Uefa ao vencer a Espanha nos pênaltis (5-3 após empate em 2 a 2 no tempo normal e na prorrogação) na final disputada neste domingo (8), em Munique.

A defesa do goleiro Diogo Costa na cobrança de Álvaro Morata e o pênalti convertido por Rúben Neves decidiram o título para os portugueses.

Martín Zubimendi (21') e Mikel Oyarzabal (45') marcaram para a Espanha, mas Portugal chegou duas vezes ao empate com Nuno Mendes (26') e Cristiano Ronaldo (61').

Cristiano foi substituído nos minutos finais do tempo regulamentar (87') aparentemente por um problema físico, mas aos 40 anos teve um papel importante na conquista do terceiro título da seleção portuguesa em nove anos, depois da Eurocopa de 2016 e da Liga das Nações de 2019.

No retrospecto de campeões desta mais nova competição da Uefa, os portugueses se isolaram com dois títulos, à frente da França (2021) e da própria Espanha (2023).

Para os espanhóis, é a segunda derrota em três finais de 'Nations', depois de perderem em 2021 para a França de Kylian Mbappé em 2021 e da vitória sobre a Croácia de Luka Modric dois anos depois.

Nuno Mendes decisivo

Com o Paris Saint-Germain, Nuno Mendes deixou a Allianz Arena há oito dias com a Liga dos Campeões nas mãos. Neste domingo, ele foi um dos quatro jogadores do time parisiense escalados para o início do jogo (junto com seus companheiros Vitinha e João Neves, e Fabián Ruiz pela Espanha).

Mas o nome do jogo foi o lateral-esquerdo português, capaz de conter Lamine Yamal, autor de dois gols contra a França na semifinal, além de ter contribuído ofensivamente, infernizando o lado direito da defesa espanhola.

Mendes empatou a partida cinco minutos depois que Martin Zubimendi abriu o placar para a Espanha, batendo forte de pé esquerdo na primeira finalização de Portugal.

E quando a 'Roja' fez o segundo com Mikel Oyarzabal pouco antes do intervalo, foi mais uma vez o lateral-esquerdo PSG quem fez a diferença, superando Yamal e Oscar Mingueza e abrindo o placar.

Seu cruzamento foi bloqueado, mas em uma bola rebatida na segunda trave, Cristiano Ronaldo levou a melhor sobre Marc Cucurella para empatar para os lusos pela segunda vez.

Eleito o melhor jogador em campo, Nuno Mendes continuou levando perigo à área espanhola no início da prorrogação, com um cruzamento rasteiro perfeito para Nelson Semedo, que errou o alvo. Sete minutos depois, ele arrancou e fez fila pela zaga adversária antes de cair na área, exausto.

Na decisão por pênaltis, converteu a quarta cobrança portuguesa, pouco antes do erro de Morata e do chute de Rúben Neves.

Fisicamente exausto, Cristiano Ronaldo deixou o campo pouco antes do início da prorrogação e acompanhou o final da partida no banco de reservas.

Um filme repetido da Eurocopa de 2016, quando Portugal foi campeão no Stade de France. O camisa 7 se lesionou no primeiro tempo da final contra a França e assistiu ativamente à partida ao lado do então técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos.