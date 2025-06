Em noite de decisão, Brasil recebe o Paraguai e pode garantir vaga na Copa do Mundo

Foto: RAFAEL RIBEIRO/CBF Vinícius Jr. dividirá holofotes com Raphinha no ataque do Brasil

O primeiro encontro de Carlo Ancelotti com a torcida brasileira já pode ser marcado por uma conquista. Nesta terça-feira, 10, o Brasil enfrenta a seleção do Paraguai, às 21h45min, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP), pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Em caso de vitória e de uma derrota da Venezuela diante do Uruguai, a seleção pentacampeã do mundo garante com antecedência sua vaga no Mundial do próximo ano, que será disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

Atualmente na quarta colocação, com 22 pontos, a Canarinho precisa de um resultado positivo diante dos paraguaios — que estão em terceiro lugar, com 24 — para chegar aos 25 pontos, ultrapassar o rival direto e seguir carregando um feito histórico: ser a única seleção a disputar todas as edições da Copa do Mundo desde sua criação, em 1930.

O desafio, contudo, promete ser dos mais difíceis. A campanha do Paraguai tem se mostrado sólida e consistente. A Albirroja vem embalada por uma vitória expressiva sobre o Uruguai por 2 a 0 na rodada anterior e, agora, precisa apenas de um empate diante do Brasil para carimbar sua vaga na próxima Copa — competição da qual está ausente desde 2010.

No duelo entre as seleções na primeira fase das Eliminatórias, quem levou a melhor foi justamente o país vizinho. No dia 10 de setembro de 2024, o Paraguai venceu por 1 a 0, em casa, em jogo que ainda teve Dorival Júnior como técnico da seleção brasileira.

Desta vez, porém, o Brasil contará com um reforço importante: Raphinha. O atacante do Barcelona, que figura entre os cotados ao prêmio de melhor jogador do mundo na temporada, não esteve em campo no empate por 0 a 0 com o Equador, nessa quinta-feira, mas agora retorna ao time titular.

Ancelotti destacou a importância do jogador em entrevista coletiva: "Raphinha volta. É uma boa notícia. Raphinha mostrou na última temporada que é um dos melhores. Vai nos ajudar muito. Temos que jogar bem e nos classificar. A presença dele será muito importante."

O técnico italiano também comentou sobre a pressão que a equipe vem sofrendo, especialmente pelo desempenho irregular apresentado até aqui. Apesar da proximidade da classificação, o rendimento da seleção ainda gera desconfiança em parte da torcida.

"A crítica é normal. Depende sempre do que fazemos em campo. A ideia é jogar uma boa partida. Tentaremos fazer isso, uma partida intensa, jogando bem. A equipe rival é muito forte, está jogando bem. A ideia é jogar uma partida que deixe a torcida contente. Treinamos muito bem no CT do Corinthians. O estádio é belíssimo", afirmou.

Na sequência, Ancelotti falou sobre o clima interno da equipe e demonstrou confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. "Gosto de falar do ambiente no vestiário, é muito motivado, sério, profissional. Há uma boa conexão com o corpo técnico, todos que trabalham aqui. Não digo que estou tranquilo, mas temos recursos para fazer as coisas bem neste ano. É um ambiente novo para mim. Temos tudo o que necessitamos para fazer um bom trabalho", completou.

O dia é simbólico para o treinador. Além de marcar seu primeiro contato direto com o torcedor brasileiro, Ancelotti completa 66 anos nesta terça-feira. A expectativa é que o presente venha em forma de vitória — para ele e para todos os brasileiros — mantendo vivo o maior sonho da nação: o hexacampeonato mundial.

Brasil x Paraguai - Ficha técnica

Brasil

4-3-3: Alisson; Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Raphinha, Matheus Cunha e Vinicius Júnior. Téc: Carlo Ancelotti

Paraguai

4-4-2: Gatito Fernández; José Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete e Júnior Alonso; Matías Galarza, Diego Gómez, Andrés Cubas e Miguel Almirón; A. Sanabria e Julio Enciso. Téc: Gustavo Alfaro

Data: 10/06/2025

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: 21h45min

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Transmissão: TV Globo e SporTV