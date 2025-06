Brasil faz 1 a 0 no Paraguai, vence a primeira com Ancelotti e garante vaga na Copa do Mundo

Foto: NELSON ALMEIDA / AFP Brasil x Paraguai - Eliminatórias da Copa do Mundo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 está oficialmente iniciada e o Brasil vai embarcar mais uma vez nesse sonho global. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai nontem, em jogo marcado pelo brilho de Vinicius Júnior, autor do gol decisivo, a seleção garantiu vaga no Mundial da América do Norte. Foi o primeiro triunfo do técnico Carlo Ancelotti no comando da pentacampeã do mundo.

O resultado não apenas assegura a presença brasileira em mais uma edição do torneio, mas também mantém intacta a histórica hegemonia do país: o Brasil segue como a única nação a disputar todas as Copas desde a primeira, em 1930. Nas Eliminatórias, ocupa a terceira colocação, somando 25 pontos até aqui.

Na fria noite na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP), os primeiros 45 minutos mostraram um Brasil ligado, determinado a impor seu jogo desde o primeiro toque na bola. Com uma postura agressiva e uma marcação sufocante no campo de ataque, a equipe de Carlo Ancelotti encurralou o Paraguai e assumiu o controle total das ações no estádio do Corinthians.

A proposta era clara: pressionar a saída de bola adversária com intensidade. E deu certo. O quarteto ofensivo — com Vini Jr, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Raphinha — mordeu do primeiro ao último minuto, forçando os paraguaios a rifarem a posse de bola com chutões e passes errados. A seleção canarinho se manteve instalada no campo de ataque, recuperando rapidamente a bola e empilhando oportunidades.

Aos 11 minutos, Vini teve a primeira grande chance após boa jogada pela direita, mas finalizou mal. A melhor oportunidade veio aos 27, quando Martinelli cruzou com precisão para a segunda trave e Matheus Cunha, completamente livre, cabeceou para fora, desperdiçando o que seria um gol certo.

A Albirroja só conseguiu respirar entre os 28 e os 33 minutos, em sua única sequência de protagonismo ofensivo. Cáceres levou perigo após cruzamento na área, obrigando Alisson a ficar atento. Mas foi só.

Logo o Brasil retomou o controle e, de tanto insistir, encontrou o caminho do gol: aos 43 minutos, Matheus Cunha roubou a bola na entrada da área e serviu Vini Jr, que se redimiu da chance perdida no início da partida e estufou as redes — um prêmio merecido pela superioridade brasileira.

O 1 a 0 ao intervalo não apenas fez justiça ao que foi visto em campo, como deixou a sensação de que o placar poderia ser ainda mais elástico. Com imposição física, organização tática e fome de bola, o Brasil foi dono do jogo — e só não goleou no primeiro tempo por detalhes na finalização.

O time verde-e-amarelo voltou dos vestiários como o mesmo ímpeto da etapa inicial. Este fator foi importante, visto que em alguns momentos, com Dorival Júnior ou Fernando Diniz, a equipe não tinha capacidade de manter um estilo de jogo durante os dois tempos.

A melhor chance viria logo aos 13 minutos com Bruno Guimarães, um dos melhores jogadores do confronto. O camisa 8, de dentro da área, buscou encobrir o goleiro Gatito, mas Cáceres, em cima da linha, afastou.

No mais, mesmo com algumas investidas paraguaias que tentaram assustar Alisson, nada de mais ocorreu e o Brasil, de novo, confirmou vaga no Mundial. No aniversário de 66 anos do novo técnico, prevaleceu uma noite em que italiano e brasileiros saíram satisfeitos, permitindo-se, de fato e direito, sonhar com a sexta estrela na camisa.

Brasil x Paraguai - Ficha técnica

Brasil

4-2-4: Alisson; Vanderson (Danilo), Marquinhos, Alexsandro Ribeiro e Alex Sandro (Beraldo); Casemiro e Bruno Guimarães; Gabriel Martinelli, Vini Jr (Richarlison), Raphinha e Matheus Cunha (Gerson). Téc: Carlo Ancelotti.

Paraguai

4-5-1: Gatito Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso (Sández); Villasanti (Bobadilla), Diego Gómez (Ángel Romero), Cubas, Almirón (Kaku Romero) e Enciso; Sanabria (Avalos). Téc: Gustavo Alfaro

Data: 10/06/2025

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Árbitro: Facundo Tellos (ARG)

Assistentes: Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade

Gols: Vinicius Júnior (43MIN/1ºT)

Cartões amarelos: Bruno Guimarães, Vini Jr (BRA); Junior Alonso (PAR)