Brasil mostra repertório e supera o Irã na largada da Liga das Nações

Foto: Will Felismino/Enquadrar/Estadão Conteúdo Honorato foi um dos destaques do Brasil

A remodelada seleção brasileira masculina de vôlei começou da melhor maneira a edição 2025 da Liga das Nações. Com grande repertório e soberana no saque, a equipe de Bernardinho não teve dificuldades para superar o bom time do Irã por 3 sets a 0, parciais de 25/19, 25/16 e 25/18 no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro (RJ). Nesta quinta-feira, 12, a adversária será Cuba, novamente às 17h30min.

Bernardinho resolveu apostar na mescla de maturidade com juventude e mandou à quadra uma equipe com talentosos garotos no ataque, casos de Darlan e Lukas Bergmann. Judson, Honorato e o líbero Maique também foram novidades, além dos experientes capitão Flávio no meio de rede e Cachopa no levantamento.

Em tratamento de lesão no ombro direito, o então capitão e astro Lucarelli acompanhou o jogo apenas na torcida, na beirada da quadra. Deve voltar na segunda semana da Liga das Nações, agendada para começar no dia 25 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos.

O explosivo Darlan mais uma vez foi o destaque ofensivo, com 16 pontos. Destaque, ainda, para excelentes ataques de Honorato e Lukas Bergmann, bons bloqueios de Judson e Flávio e eficiência nos saques, o grande terror para os iranianos. Até ponto após bolada no peito o Brasil conseguiu em dia perfeito. (Agência Estado)