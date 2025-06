Ceará: quais as prioridades no mercado visando o 2º semestre?

Foto: AURÉLIO ALVES FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 02.04.2025: Haroldo Martins, CEO do Ceará. Entrevista para as Páginas Azuis com o CEO de futebol do Ceará, entrevistado por Lucas Mota e João Pedro Oliveira. (Foto: Aurélio Alves/Jornal O POVO)

Enquanto o elenco profissional do Ceará foi liberado para férias até o próximo dia 23, a diretoria de futebol do clube trabalha, mesmo que de stand-by, para avaliar as necessidades dentro das quatro linhas visando o segundo semestre de 2025.

Ao todo, de acordo com o site oficial do Vovô, a equipe principal conta com 33 atletas. O montante é considerado alto, mas um fator preocupa: a disparidade de nível técnico entre titulares e suplentes. Portanto, para ter um plantel mais homogêneo, a cúpula se movimentará no mercado da bola.

Em algumas posições, o Alvinegro de Porangabuçu tem segurança quanto a continuidade da temporada. São elas: goleiros, zagueiros e meias ofensivos. Já em outras, a necessidade de reforços é nítida. Na lateral esquerda, por exemplo, o time vem sofrendo quando Matheus Bahia, titular, não pode atuar. Nicolas, substituto imediato, muitas vezes sofre com lesões ou falta de ritmo de jogo e não corresponde à altura. Não à toa, Rafael Ramos, que é destro, já foi utilizado no lado esquerdo.



Outro setor que deve ser fortalecido na próxima janela de transferências é o meio-campo, sobretudo com volantes. Dieguinho e Fernando Sobral encerraram o primeiro semestre como titulares, mas os suplentes oscilam quando têm oportunidades. Lourenço ainda não engatou boas atuações como as do ano passado, enquanto Lucas Lima, reforço para a Série A, é pouco utilizado. Ídolo do clube, Richardson sofre com lesões.

Na zona criativa, Mugni, Rômulo e Matheus Araújo têm a confiança da comissão e seguirão como opções. Recalde, por sua vez, tende a ser negociado.

O ataque também deve ser reforçado. Nas pontas, Léo Condé tem Pedro Henrique, Galeano, Aylon e Fernandinho alternando as duas vagas de titulares. Porém, as quatro peças vêm oscilando na temporada. O setor ainda conta com Alejando Martínez, Bruno Tubarão e João Victor, que pouco jogam.

Na faixa central da área, o time conta com duas alternativas: Pedro Raul, titular absoluto e artilheiro, e Guilherme, jovem da base. Anteriormente, o clube ainda tinha Lelê como reserva imediato de Pedro, mas o centroavante foi negociado com o futebol japonês. Com isso, uma lacuna se abriu e o Ceará irá ao mercado para preenchê-la.

"Com um bom trabalho desenvolvido até aqui, o Ceará tem o privilégio de atuar com calma e sem pressão no mercado da bola. Isso, no entanto, não significa menos atenção às oportunidades ou às carências do elenco. É fundamental reforçar o grupo com, pelo menos, um volante de marcação, um centroavante e dois pontas", avalia o colunista Lucas Mota.

É importante ressaltar, porém, que a procura do Alvinegro no mercado só deve ser intensificada nas vésperas da abertura da próxima janela de contratações, ou seja, perto do dia 10 de julho. Isso porque o clube já demonstrou diversas vezes ter paciência e obediência aos processos de análise e contratação.