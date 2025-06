Pressionados, Fortaleza e Santos duelam no Castelão para tentar sair do Z-4 da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Lucero é esperança de gol para o Fortaleza

Após dez dias sem atuar, o Fortaleza volta a entrar em campo nesta quinta-feira, 12, para enfrentar o Santos-SP, na Arena Castelão, na capital cearense, às 19h30min, em duelo válido pela 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca a última partida das equipes antes da parada para o Super Mundial de Clubes e acontece em um contexto de enorme pressão para ambos, que vivem uma crise interminável dentro e fora das quatro linhas.

Na tabela do Brasileirão, o cenário do Leão e do Peixe é semelhante. Enquanto o time cearense figura na 17ª colocação, o paulista aparece logo atrás, no 18º lugar, com dois pontos a menos. Ou seja, caso queiram sair da zona de rebaixamento, é preciso vencer — e, ainda assim, torcer por tropeços de um rival, como o Vitória-BA (16º), Vasco da Gama-RJ (15º) e Internacional-RS (14º).

Mas vencer tem sido uma palavra pouco frequente no dicionário de Fortaleza e Santos na atual edição da elite nacional. O Tricolor do Pici, por exemplo, chega para a partida com uma sequência de três derrotas consecutivas, a mais recente delas foi a acachapante goleada de 5 a 0 do Flamengo-RJ, no Maracanã, Rio de Janeiro (RJ), no começo do mês. O Alvinegro, em paralelo, perdeu cinco dos últimos sete jogos que fez no torneio.

Até por esse motivo, o Fortaleza aproveitou o recente intervalo de tempo sem jogos para se movimentar internamente, com saídas e chegadas no clube. Sérgio Papellin, figura respeitada no clube, assumiu o posto de diretor de futebol e logo tomou medidas para reformular o elenco. Pol Fernández e Titi tiveram seus vínculos encerrados — destino que também deve se concretizar para jogadores como Pedro Augusto, Felipe Jonatan e outros.

Contra o Santos, a principal novidade no Leão deve ser a estreia do meio-campista Matheus Pereira, que estava no Eibar, time da segunda divisão da Espanha. Em entrevista coletiva no início da semana, o camisa 80 destacou o “clima de decisão” do duelo diante do Peixe e se colocou à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda para atuar nesta quinta-feira.

“Desde que cheguei, conversando com meus companheiros, o objetivo para esse jogo é apenas um, que é conquistar os três pontos. O Fortaleza, jogando em casa, é muito forte e temos que fazer jus ao mando de campo, à nossa torcida, que nos apoia a todo momento. Em casa, temos que ganhar todos os jogos. Somos o Fortaleza e temos a capacidade e as peças para isso. O objetivo é sempre conquistar os três pontos”, disse.

O Santos desembarcou na capital cearense nesta quarta-feira, 11, sem seu maior astro: o meia-atacante Neymar. O jogador foi infantilmente expulso na rodada passada, na derrota para o Botafogo, e está fora do embate por suspensão automática. O goleiro João Paulo e o experiente zagueiro Gil são os outros desfalques do treinador Cléber Xavier.

Será a 13ª vez que o Santos visita o Fortaleza em jogos oficiais. Neste retrospecto, o Peixe leva a melhor, com quatro vitórias contra três do Tricolor, além de cinco empates. No recorte mais recente, entretanto, os números são favoráveis ao Leão, que acumula quatro jogos de invencibilidade diante do rival paulista, tendo três triunfos seguidos.

Fortaleza x Santos: ficha técnica

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Gustavo Mancha e Mancuso; Rodrigo, Matheus Pereira e Pochettino (Martínez); Marinho, Lucero e Breno Lopes. Téc: Juan Pablo Vojvoda

Santos

4-3-3: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Diego Pituca, Zé Rafael e Rollheiser; Barreal, Guilherme e Tiquinho Soares. Téc: Cléber Xavier

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 12/6/2025

Horário: 19h30min (de Fortaleza)

Árbitro: Paulo César Zanovelli (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Youtube e Facebook O POVO, Cazé TV, Premiere e Record