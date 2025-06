Após desembarque do Flamengo, todos os brasileiros que jogam o Mundial chegam aos EUA

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Gerson deve se despedir do Flamengo depois do torneio

O Mundial de Clubes da Fifa se inicia neste sábado, 14, e terá quatro brasileiros na disputa. Botafogo-RJ, Flamengo-RJ, Fluminense-RJ e Palmeiras-SP venceram as quatro edições mais recentes da Libertadores e garantiram a vaga para a inédita "Copa do Mundo" de agremiações.

O Rubro-Negro desembarcou em Atlantic City, na Pensilvânia (EUA), nesta quinta-feira, 12. A cidade fica a 11 km da Filadélfia, onde a equipe carioca disputará os dois primeiros jogos da fase de grupos. A delegação que veio aos Estados Unidos conta com 29 jogadores e terá a adição de João Victor e Matheus Gonçalves, que vêm do Egito após jogos com a seleção brasileira sub-20.

A única contratação que o Flamengo fez na janela prévia ao torneio foi a do meio-campista Jorginho, de 33 anos. O experiente jogador ítalo-brasileiro já foi campeão mundial com o Chelsea — futuro rival do Fla —, em 2021, e venceu também a Liga dos Campeões do mesmo ano, além da Eurocopa-21 com a Itália.

O torneio também deve marcar o final da segunda passagem de Gerson pelo Flamengo. O meio-campista de 28 anos aceitou uma oferta do Zenit, da Rússia, e espera que a equipe pague sua multa rescisória. No embarque do Mengo aos Estados Unidos, o camisa 8 foi alvo de xingamentos e cédulas falsas com o rosto do atleta foram jogadas pela torcida.

A equipe Rubro-Negra estreia na segunda-feira, 16, às 22 horas, contra o Espérance da Tunísia, no estádio Lincoln Financial Field.

O Botafogo, por sua vez, desembarcou nos Estados Unidos na manhã da segunda-feira, 9. A equipe alvinegra está hospedada em um hotel em Santa Bárbara, na Califórnia. O Fogão estreia no domingo, às 23 horas, contra o Seattle Sounders, em Seattle, no Lumen Field.

Dos brasileiros, o time carioca foi o que mais se reforçou, trazendo cinco nomes no total. Os atacantes Arthur Cabral e Joaquín Correa, o meia Álvaro Montoro, o zagueiro Kaio Pantaleão e o goleiro Cristhian Loor são as novidades da equipe para o torneio.

Correa e Savarino, camisa 10 da equipe, são os jogadores integrados por último ao elenco. O argentino chegou a Santa Bárbara na tarde de quarta-feira, 11, enquanto o venezuelano chegou somente na quinta-feira, 12.

Primeiro brasileiro a desembarcar nos Estados Unidos, o Fluminense está hospedado em Columbia, na Carolina do Sul, desde segunda-feira, 9. Com 32 jogadores inscritos para a competição, o único reforço vindo na janela especial do torneio foi o atacante venezuelano Soteldo, ex-Santos.

Mario Bittencourt, presidente do clube, afirma que tentou as contratações de Cristiano Ronaldo e Neymar para a disputa do certame. Segundo o dirigente, CR7 recusou a proposta por não tem interesse em atuar no Brasil, enquanto Neymar declinou o convite por querer se recondicionar fisicamente.

Time com o técnico mais longevo do Brasil, o Palmeiras chegou a Charlotte, na Carolina do Norte, na segunda-feira 9, seguindo posteriormente para Greensboro, onde está hospedado. O Alviverde levou somente 21 dos 29 inscritos para o torneio, uma vez que Gustavo Gómez, Piquerez, Richard Ríos, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Estêvão, Benedetti e Luighi desembarcaram só na quarta-feira, 12, após retornarem da Data Fifa.

A equipe paulista não realizou contratações na janela extraordinária do torneio porque o investimento para o torneio foi conjunto com o de reforços para a temporada inteira. O Palmeiras estreia contra o Porto, às 19 horas do domingo, 15, no MetLife Stadium, em Nova Jerséi.