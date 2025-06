Fortaleza completa 10 meses sem conseguir virar um jogo

Foto: FÁBIO LIMA Má fase pressiona Vojvoda no comando do Fortaleza

Diante de tantos problemas que o Fortaleza vive dentro de campo, um chama a atenção: a falta de poder de reação do time quando sai perdendo uma partida. Neste ano, o Tricolor do Pici não conseguiu virar um confronto sequer — situação iniciada ainda na temporada passada. Considerando duelos pela Série A do Campeonato Brasileiro, o jejum é ainda maior, vindo desde 2023.

A última vez em que o Leão venceu um adversário após sair atrás no placar foi no dia 10 de agosto de 2024, contra o Rosario Central, da Argentina, no jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Naquela ocasião, a equipe cearense levou um gol no início da segunda etapa, mas reagiu e venceu por 3 a 1 no Castelão, confirmando a vaga na fase seguinte do torneio continental — do qual seria finalista meses depois.

Considerando apenas os jogos pelo Brasileirão, a virada mais recente ocorreu em 2023, no embate contra o América-MG, também no Gigante da Boa Vista. O time sofreu 2 a 0, com dois gols de Gonzalo Mastriani no primeiro tempo. Antes do intervalo, Lucero descontou para o Fortaleza, e, no segundo tempo, Imanol Machuca e Bruno Pacheco decretaram a vitória por 3 a 2.

Apesar da campanha histórica na primeira divisão de 2024, quando venceu 19 das 38 partidas que realizou, nenhuma vitória foi de virada. Neste ano, a sina segue. Na quinta-feira passada, diante do Santos-SP, o escrete vermelho-azul-e-branco até conseguiu se recuperar na partida após terminar o primeiro tempo perdendo por 2 a 0.

O Leão empatou entre os minutos 23 e 25 do segundo tempo, em duas cobranças de pênalti convertidas por Yago Pikachu, mas voltou a ficar atrás no placar após Rollheiser marcar o terceiro do Peixe nos acréscimos — o árbitro assinalou gol contra de João Ricardo, já que a bola bateu na trave e desviou no braço do goleiro antes de balançar as redes.

Embora não seja um problema atual, a questão anímica do elenco potencializa a dificuldade de reagir nos jogos. Os jogadores, visivelmente sem confiança e sob enorme pressão, tanto interna quanto externa, costumam se perder em campo quando o roteiro não sai como o esperado. A carência de protagonistas — e não apenas nomes de peso — que causem impacto verdadeiro em campo contribui para o cenário.

Neste ano, o time acumula mais derrotas do que vitórias, está na zona de rebaixamento da Série A, perdeu o título estadual e foi eliminado de forma vexatória da Copa do Brasil. O técnico Juan Pablo Vojvoda, em entrevista coletiva após a derrota para o Santos, defendeu o elenco e disse que a “solução está no vestiário”.

“Bom, quanto à situação, é uma situação difícil, similar à posição da tabela que ocupamos. Agora estão as janelas (de transferências), mas não sei se a solução está nas janelas. Eu confio, por mais que você critique e o torcedor também, eu confio em meus jogadores e que a solução está aí no vestiário, porque confio neles. Se jogam como jogaram hoje, se treinam como treinaram esta semana, essa solução vai estar mais perto do que longe”, afirmou.