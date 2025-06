Time de Messi e Suárez desafia gigante do Egito

Al Ahly e Inter Miami fazem neste sábado um confronto inédito na história, válido pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. A partida vai marcar a abertura do repaginado torneio da Fifa a partir das 21 horas (horário de Fortaleza), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Atual campeão egípcio e clube com mais taças nacionais, o Al Ahly chegou aos Estados Unidos no dia 5. Em solo americano, já fez seus primeiros treinamentos e um amistoso com o Pachuca, do México, que também estará presente no torneio global. O jogo terminou em 1 a 1 e foi decidido nos pênaltis. Os mexicanos venceram.

Uma das maiores dificuldades à vista tem nome e sobrenome: Lionel Messi, principal estrela do grupo adversário. "Eu não acho que é possível se preparar para jogar contra Messi", disse Riveiro, técnico do time egípcio. "Haverá situações em que precisaremos controlar melhor do que eles, mesmo antes da bola chegar até Messi. Mas, quando a bola estiver com ele, é um jogador que terá uma atenção especial", completou o treinador espanhol.

O Inter Miami conta com a força de sua torcida para o Mundial. Terceiro colocado da Conferência Leste da MLS, o anfitrião participará de seu primeiro torneio global depois de conquistar a vaga reservada para o representante do país-sede.

Chefiados pelo técnico Javier Mascherano, ex-jogador bicampeão mundial com o Barcelona, o elenco possui velhos conhecidos do futebol europeu - sobretudo do clube catalão. Além de Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez, o Inter Miami tem entre seus atletas o lateral Jordi Alba e o volante Sergio Busquets. (Agência Estado)