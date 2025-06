Com fôlego renovado e tensão no ar, Clássico-Rei pós-Mundial pode redesenhar caminhos

Foto: FÁBIO LIMA Leão e Vovô estão em período de férias

A Série A do Campeonato Brasileiro parou na última quinta-feira, 12, dando espaço à disputa da Copa do Mundo de Clubes, que teve início ontem. A paralisação, prevista para durar até meados de julho, abre uma janela importante de reestruturação para algumas equipes.

O retorno da competição está programado para ocorrer entre os dias 11 e 13 do próximo mês, ainda sem definição exata por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). E a volta promete ser intensa: Fortaleza e Ceará se enfrentarão em mais um Clássico-Rei, desta vez com contornos decisivos no cenário nacional.

O Vovô encerra este primeiro trecho do Brasileirão em 12º lugar, com 15 pontos somados. O início de torneio foi animador para o Alvinegro, que chegou a flertar com o G-6 nas primeiras rodadas.

No entanto, perdeu fôlego nas últimas semanas e vem de derrota em casa para o Atlético-MG, por 1 a 0. Apesar do revés, o time comandado por Léo Condé tem demonstrado consistência defensiva e bom aproveitamento como mandante.

Já o Leão vive um momento de alerta. Derrotado por 3 a 2 diante do Santos, em plena Arena Castelão, o Tricolor se despediu ocupando uma das quatro posições da zona de rebaixamento — no caso, o 18º lugar.

Com apenas 10 pontos, o time precisa usar a pausa para reencontrar sua identidade em campo, ajustar o sistema defensivo e recuperar a confiança do torcedor — que terá de conviver com a incômoda situação ao longo do período de hiato no calendário.

Para ambas as equipes, a paralisação pode ter efeito transformador. No Ceará, o tempo pode ser valioso para recuperar jogadores lesionados, aprimorar o entrosamento ofensivo e corrigir a queda de rendimento recente. O elenco, relativamente equilibrado, mostrou que tem potencial para brigar na parte de cima da tabela, mas precisa de regularidade.

No Fortaleza, a pausa surge quase como um respiro de emergência. O técnico Juan Pablo Vojvoda terá semanas preciosas para reorganizar o time, fazer testes e tentar resgatar a competitividade que marcou campanhas anteriores do clube na elite do futebol brasileiro. A situação exige resposta imediata, e o Clássico-Rei se desenha como o palco ideal — ou o mais desafiador — para essa virada.

Marcado para a primeira rodada após o retorno do Brasileirão, o embate maior do futebol local carrega ingredientes que vão além da rivalidade histórica. Para o Alvinegro de Porangabuçu, uma vitória pode significar a consolidação no bloco intermediário da tabela e um impulso para buscar voos maiores.

Na ótica do Tricolor do Pici, é questão de sobrevivência: além dos três pontos, vencer o maior rival teria um efeito simbólico e anímico imenso para um clube que precisa reencontrar seu caminho.

Com a tabela ainda indefinida, torcedores dos dois lados aguardam com expectativa a confirmação da data. Até lá, o clima será de preparação intensa e, para muitos, de angústia.