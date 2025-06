Ceará perde para Atlético-PI e deixa escapar acesso no Brasileiro Feminino A3

Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC Ceará foi derrotado pelo Atlético-PI pelo Campeonato Brasileiro Feminino A3

O Ceará perdeu por 3 a 0 para Atlético-PI e deu adeus às chances de acesso à Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino de 2026. As Alvinegras até tentaram uma melhor sorte durante o confronto no Estádio Albertão, em Teresina (PI), na tarde de ontem, contudo, viram Silmara, Dani e Fran Gaúcha marcarem para as mandantes.

No embate de ida da terceira fase, no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga, as equipes empataram por 2 a 2 — portanto, bastaria um triunfo no duelo de ida para conseguir subir. Com a eliminação do Brasileiro Feminino A3, o Vovô se despede da competição.

Atlético-PI 3x0 Ceará: o jogo

O Atlético-PI teve a superioridade desde o início e balançou as redes logo aos 8 minutos, quando Duda achou um belo lançamento para Silmara. A atacante saiu cara a cara com Lia e só teve o trabalho de deslocar a goleira do Ceará para abrir o placar.

O Alvinegro tentou responder à pressão das mandantes. Aos 21, em uma falta na intermediária, Suy achou Nati, que completou de peixinho, dentro da pequena área. Grazi, arqueira do Atlético-PI, defendeu próximo à linha do gol.

A exemplo da primeira etapa, as donas da casa começaram o segundo tempo tendo o controle das ações. Logo aos 4 minutos, Duda acha Silmara na ponta esquerda, a atacante cortou pra dentro e finalizou da entrada da área, levando perigo.

As atletas do Vovô voltaram a assustar aos 19 minutos, quando Jadyzinha bateu a defensora na velocidade e descolou ótimo cruzamento para Dri, mas Lorena interceptou o lance.

O Atlético-PI teve grande chance para ampliar quatro minutos depois: no contra-ataque, Duda lançou Geovana em profundidade, a atacante ganhou na velocidade, driblou a goleira do Vovô e finalizou. Foi então que Alana surgiu para tirar o segundo gol. Mas a pressão mandante não cessou. Aos 32, Cosma errou na saída de bola, Duda aproveitou, finalizou de muito longe e acertou o travessão.

Após tantas chances, veio o gol que resolveu o jogo. Aos 35 minutos, Samanta recebeu a cobrança do lateral, conduziu até a linha de fundo, cruzou e encontrou Dani, que dominou na área e finalizou com categoria, ampliando o placar e sacramentando o acesso das piauienses.

No apagar das luzes, aos 45, Fran Gaúcha completou de cabeça e marcou o terceiro gol no confronto.