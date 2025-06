Palmeiras joga bem, mas fica no 0 a 0 com o Porto na estreia do Mundial de Clubes

Foto: FRANCK FIFE / AFP Martim Fernandes e Paulinho disputam lance no jogo Palmeiras x Porto, no MetLife Stadium, pela Copa do Mundo de Clubes 2025

O Palmeiras até fez boa atuação na sua estreia no Mundial de Clubes, mas ficou no empate com o Porto, de Portugal, na noite de ontem. No MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), os times empataram sem gols em jogo da primeira rodada do Grupo A.

No primeiro duelo entre brasileiros e europeus na nova competição da Fifa, foi o time tupiniquim quem tomou as rédeas. Treinado pelo português Abel Ferreira, o Porco apresentou boa organização tática e qualidade técnica como cartão de boas-vindas.

Dona da posse de bola, a equipe alviverde agitou as arquibancadas logo aos 4 minutos, quando Maurício passou para Estêvão, sozinho na área, finalizar. O chute, no entanto, passou por cima da meta do goleiro Cláudio Ramos. Embalado com os primeiros movimentos do confronto, o Verdão seguiu investindo em jogadas com Piquerez, Felipe Anderson, Richard Ríos e Estêvão.

O Porto, incomodado com o rumo que a partida ia tomando, começou a flertar com o ataque também e chegou com perigo aos 13: Rodrigo Mora fez jogada pela esquerda, passou por Felipe Anderson e chutou rasteiro, tirando tinta da trave de Weverton. Quatro minutos depois, mais uma chegada do Dragão após cobrança de falta de Varela e disputa pelo alto de Felipe Anderson e Martim Fernandes. O arqueiro palmeirense, por sua vez, mandou para fora.

Após sofrer um pouco na marcação, o Palmeiras voltou a criar boas chances com Vitor Roque e Maurício. Em resposta, o time português chegou com Samu, que, em jogada individual, deixou a marcação para trás e obrigou Weverton a fazer defesa providencial.

Preocupado com as investidas da equipe europeia, Abel Ferreira fez ajustes defensivos e o Porco se mostrou mais seguro até o fim da primeira etapa. No ataque, porém, seguiu empilhando oportunidades. Aos 40, Richard Ríos deu belo passe para Estêvão, que avançou e bateu de esquerda, mas a marcação desviou para fora.

Nos acréscimos, três chances seguidas de balançar as redes a favor do Alviverde. Primeiro, Estêvão finalizou para "milagre" de Cláudio Ramos. No rebote, Maurício parou na marcação. E, na sobra seguinte, Richard girou e viu o zagueiro europeu tirar em cima da linha.

Na volta para o segundo tempo, o Porto tentou surpreender com Fábio Vieira. No lance, o meio-campista carregou a bola da faixa central até a entrada da área e finalizou de canhota, com efeito, para defesa de Weverton. As tentativas do Dragão, porém, frearam por aí.

Nitidamente mais insinuante no duelo, o Palmeiras retomou o controle para si e viu um adversário recuado. Visando infiltrações na defesa portuguesa, Abel colocou Paulinho, Allan e Raphael Veiga em campo. A ideia funcionou. Aos 26, Allan pegou a bola na sobra e chutou rasteiro. Cláudio Ramos, porém, fez mais uma intervenção. Depois, Paulinho recebeu na esquerda e tocou rápido para área, mas ninguém chegou para finalizar.

Nos minutos finais, uma "blitz" palmeirense foi montada. Insatisfeito com o empate, o Porco seguiu tentando e chegou perto de marcar com Flaco López e Murilo, que chegou a acertar a trave após cabeceio. As investidas, no entanto, não foram suficientes para tirar o zero do placar.

Com o resultado, a chave tem todas as equipes com um ponto somado. O próximo compromisso do Verdão no torneio acontecerá na quinta-feira, 19, diante do Al Ahly, do Egito, às 13 horas (de Brasília).

Palmeiras 0x0 Porto-POR: ficha técnica

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Lucas Evangelista) e Felipe Anderson (Paulinho); Estêvão (Allan), Mauricio (Veiga) e Vitor Roque (Flaco López). Téc: Abel Ferreira

Porto-POR

3-4-3: Cláudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro e Marcano; João Mário (Nehuen Pérez), Varela (Tomás Pérez), Fábio Vieira (André Franco) e Francisco Moura; Gabri Veiga (Pepê), Samu, Rodrigo Mora (Eustáquio). Téc: Martín Anselmi

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Data: 15/6/2025

Árbitro: Hector Said Martínez-HON

Assistentes: Christian Ramirez-HON e Walter López-HON

Cartões amarelos: Felipe Anderson e Gómez (PAL); Martim Fernandes e Nehuen Pérez (POR)