Benfica alcança empate diante do Boca com um a menos em estreia no Mundial de Clubes

Foto: Chandan Khanna / AFP O Benfica conseguiu arrancar um empate diante do Boca Juniors com gols de Dí Maria e Otamendi.

Emoção não faltou no último duelo da primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. Boca Juniors e Benfica ficaram no empate em 2 a 2 ontem, no estádio Hard Rock Stadium, Miami, nos Estados Unidos, em jogo marcado por expulsões e catimba.

O grupo xeneize construiu a vantagem por dois gols de diferença na primeira etapa, com Merentiel e Battaglia, mas a equipe portuguesa alcançou a igualdade com os argentinos Dí Maria (de pênalti) e Otamendi, mesmo com um a menos em campo.

O duelo deixa o Bayern de Munique em vantagem na Chave C com três pontos após uma vitória de 10 a 0 diante do Auckland City, enquanto Benfica e Boca Juniors ficam na igualdade em 1 a 1, ocupando segunda e terceira colocação, respectivamente.

Em um duelo em que as duas equipes queriam demonstrar mais do que apresentaram até aqui em 2025, Boca Juniors e Benfica protagonizaram, desde os primeiros minutos, um embate disputado. O time europeu apresentava maior domínio de posse de bola e criava mais pressão ofensiva nas primeiras jogadas, tendo mais protagonismo e tentando envolver o clube argentino especialmente pelos lados. Foi o Boca, no entanto, quem conseguiu balançar as redes primeiro.

Mesmo tendo o primeiro chute ao gol somente aos 12 minutos, com Velasco, o grupo xeneize não se intimidou com a posse de bola adversária e nem sequer com a bola na trave colocada por Bruma aos 17 minutos. Aos 21, após uma bela descida em contra-ataque pela esquerda com Blanco, Merentiel só teve que dar um toque com classe para dentro do gol para abrir o marcador.

O gol da equipe bostera foi sentida pelos benfiquistas e o Boca gostou disso, se propondo mais ao jogo. O grupo comandado hoje por Miguel Ángel Russo, em sua terceira estreia como treinador do clube, acabou ampliando o marcador aos 27 minutos com Battaglia. Na jogada, após um rebote alto de uma cobrança de escanteio, o atleta só teve que empurrar de cabeça, de dentro da pequena área, para a meta de Trubin.

Apesar da vantagem do Boca, o jogo seguiu disputado e ganhou outras conotações nos minutos finais da primeira etapa, quando o Benfica tentava pressionar o adversário. Aos 44 minutos, um pênalti de Carlos Palacios em Otamendi colocou a equipe portuguesa de volta no jogo quando Dí Maria converteu a cobranç no lado direito do gol de Marchesín, e colocou fogo no segundo tempo.

Em busca da vitória, as duas equipes se recusaram a desistir do protagonismo do jogo, o que tornou os 45 minutos finais mais faltosos. O Benfica construiu chances com Pavlidis e Aktürkoglu, mas o time argentino parecia determinado a não deixar o triunfo escapar dos próprios pés, fosse por também pressionar ou por cozinhar a partida.

O jogo ainda ganhou mais ares de disputa quando, aos 27 minutos, Belotti foi expulso para o time português por uma falta em Ayrton Costa, do Boca Juniors. A ausência de um jogador só inflamou ainda mais o embate, que terminou com maior satisfação para grupo comandado por Bruno Lage quando, aos 39 minutos, Otamendi conseguiu alcançar a igualdade no placar. Ainda houve tempo para Figal ser expulso, sendo desfalque para os xeneizes assim como Herrera, excluído do banco ainda no primeiro tempo.

O grupo xeneize volta a campo na sexta-feira, 20, quando irá enfrentar o Bayern em Orlando, às 22 horas, enquanto o time benfiquista enfrenta o Auckland City no mesmo dia, às 13 horas, na mesma cidade. O torneio ocorre nos Estados Unidos.