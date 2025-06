Ceará mantém cautela por reforços e só deve iniciar movimentações no fim de junho

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL, 02.12.2024: João Paulo Silva, presidente do Ceará, participa do programa Esportes do Povo. (foto: Fabio Lima/ OPOVO)

Com o elenco profissional de férias até o próximo dia 23, a diretoria de futebol do Ceará mantém cautela para buscar reforços visando o restante da temporada, conforme apurou o Esportes O POVO. Internamente, o cenário se desenha para um aumento nas movimentações somente no fim de junho.

O comportamento prudente da cúpula se dá por dois motivos: distanciamento para a abertura da janela de transferências, que só se inicia no dia 10 de julho, e uma leitura de que o atual plantel atende bem às expectativas da comissão técnica.

Ainda conforme apurou o Esportes O POVO, o clube irá ao mercado apenas para buscar reforços pontuais visando fortalecer algumas lacunas do elenco. O número de contratações, por sinal, não deve passar de três.

Além disso, ocorrerão saídas já esperadas. Um dos atletas que deve deixar Porangabuçu o meia paraguaio Jorge Recalde, que deve abrir espaço na folha para novas peças. Alejandro Martínez, ponta argentino, também tem manutenção avaliada após pouco entrar em campo com a camisa alvinegra no primeiro semestre.

Com reapresentação marcada para próxima segunda-feira, 23, o Vovô terá em torno de duas semanas de preparação para a retomada da temporada. No dia 9 de julho, a equipe encara o Sport, em duelo único das quartas de final da Copa do Nordeste.

No Campeonato Brasileiro, onde é décimo segundo colocado, o Ceará voltará a campo no dia 13 de julho, às 20h30min, ante o rival Fortaleza, em jogo da 13ª rodada. A partida foi marcada para as 20h30min do domingo, horas depois da final do Mundial de Clubes da Fifa.