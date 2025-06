Ferroviário é derrotado pelo América-RN e segue sem pontuar fora de casa na Série D

Foto: GABRIEL LEITE/América de Natal Jogadores de Ferroviário e América-RN disputam bola

O Ferroviário foi derrotado por 3 a 2 pelo América-RN, na noite de ontem, na Arena das Dunas, em Natal (RN), e segue sem vencer fora de casa na Série D do Campeonato Brasileiro. Em um jogo de reviravoltas, o Ferroviário chegou a empatar a partida duas vezes, mas sofreu o gol da derrota nos minutos finais.

Assim como no jogo contra o Santa Cruz-PE, a equipe dirigida por Tiago Zorro adotou uma postura mais ofensiva do que foi vista no primeiro trimestre da temporada. Ainda na esteira de mudanças, o meia Gharib passou a jogar mais adiantado e assumiu uma função de armador na equipe coral.

Esse Ferroviário mais propositivo mostrou que queria jogo logo no primeiro minuto de jogo, quando, após pressão na saída adversária, Gharib chutou em cima do goleiro. O time cearense soube se aproveitar da qualidade de Ciel, que jogava de costas para os zagueiros adversários e distribuía o jogo para os pontas.

A forma veloz com que os visitantes trocavam passes incomodava o América-RN, que tentava marcar com linhas altas, mas não conseguia retomar a bola no último terço e sofria com uma linha de defesa que estava muito distante do meio-campo.

Na defesa, o Ferrão tentava executar um perde-pressiona, que poucas vezes tinha êxito, já que muitas das retomadas de posse dos cearenses eram tidas como falta pelo árbitro. Em uma dessas faltas despretensiosas no meio-campo, o lateral-esquerdo Davi Gabriel encheu o pé e marcou um belo gol de falta, no ângulo de Matheus Cavichioli, aos 24 da primeira etapa.

Após o gol, o jogo ficou mais aberto, mas perdeu qualidade, uma vez que o Ferroviário ficou muito apressado e pouco caprichoso na hora de ir ao ataque, enquanto o América-RN, com um meio mais lento, não conseguia dar velocidade.

Na segunda etapa, a zona central foi o objeto de disputa de ambas as equipes. O América-RN, com um trio mais técnico, tentava "conquistar o território" através das trocas de passe, enquanto a trinca de jogadores armada por Tiago Zorro tinha o forte Willyam Maranhão como peça central.

Sem sucesso em ganhar duelos na força física, o técnico português mudou sua estratégia e colocou em campo João Neto, volante mais leve e com um passe mais refinado, que conseguiu dar mais intensidade ao setor.

Os donos da casa acabaram perdendo ritmo, o que fez o Ferroviário crescer no jogo. Os cearenses tinham mais posse, mas encontravam dificuldades em achar espaços no sistema de marcação americano. Aos 28 minutos, Ciel se movimentou para o lado direito, recebeu um bom passe e tirou do goleiro, marcando o esperado gol de empate.

A alegria coral, contudo, durou pouco. Aos 32, Salatiel recebeu um cruzamento e de cabeça, recolocou o alvirrubro na frente do placar novamente.

O América-RN cresceu no jogo após o gol e parecia estar próximo de ampliar o placar, mas em uma transição, o Ferrão chegou ao empate. Após roubada de bola, Ciel foi até a linha de fundo e cruzou para a área, onde Kiuan infiltrou e deixou tudo igual na Arena das Dunas.

Após o empate, Moacir Júnior mudou duas peças no ataque e ganhou fôlego com as entradas de Giva e Romarinho. A dupla que entrou no segundo tempo fez boa tabela na grande área coral e o primeiro deles marcou o gol da vitória americana aos 47 do segundo tempo.

Ficha técnica: América-RN 3x2 Ferroviário

América-RN

4-3-3: Renan Bragança; Lucas Mendes, Lucas Rodrigues, Heitor e Davi Gabriel; Ferreira, Alexandre Aruá (Antônio Villa) e Souza; Dudu (Henrique), Hebert (Romarinho) e Salatiel (Giva). Téc: Moacir Jr

Ferroviário

4-3-3: Matheus Cavichioli; Kauê Leonardo (Rikelmy), Wesley Junio, Léo Paraíso e Aílton Santos; Willyam Maranhão (João Neto), Ramires (Gabriel Moyses) e Gharib; Bryam (Natan), Felipe Cruz (Kiuan) e Ciel. Téc: Tiago Zorro

Local: Arena das Dunas, em Natal (RN)

Gols: Davi Ferreira os 24 1T, Salatiel 32 e Giva aos 47 do 2T (América-RN); Ciel aos 28 e Kiuan aos 38 do 2T (Ferroviário

Cartões Amarelos: Ferreira, Davi Gabriel e Henrique (América-RN) Gharib (Ferroviário)

Cartão Vermelho: Gabryel Moyses (Ferroviário)

Árbitro: Mayron Frederico dos Reis Novais(MA)

Assistentes: Francisco de Assis da Hora(RN) e Débora Rayane Fernandes Martins(RN)

Público e renda: 3.300 pessoas / R$ 94.432,00