Fluminense estreia no Mundial contra o Borussia Dortmund em busca de título inédito

Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense TÉCNICO do Fluminense, Renato Gaúcho vai pro seu terceiro Mundial

O sonho tricolor de conquistar o mundo começa nesta terça-feira, 16. O Fluminense enfrenta o Borussia Dortmund, da Alemanha, às 13 horas (horário de Fortaleza), pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de Clubes. O duelo será disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

O time das Laranjeiras garantiu vaga no torneio ao conquistar, de forma inédita, a Copa Libertadores de 2023, ao bater o tradicional Boca Juniors, da Argentina, na final disputada no Maracanã, no Rio de Janeiro. Agora, dois anos depois daquela histórica conquista, o objetivo é adicionar outro troféu inédito à galeria tricolor: o de campeão mundial.

A estreia, no entanto, será diante de um adversário de peso. O Borussia Dortmund chega após alcançar a final da Liga dos Campeões da Uefa na temporada 2023/24, quando acabou derrotado pelo Real Madrid. A equipe alemã é considerada uma das mais competitivas da Europa e promete impor dificuldades ao time brasileiro.

Para o técnico Renato Gaúcho, o início da caminhada mundial terá um desfalque importante: Germán Cano, artilheiro e ídolo da torcida, ainda está em fase final de recuperação física e começará no banco de reservas.

"O Cano está voltando de lesão. Ele está 100% curado, mas ainda sem ritmo de jogo, o que é fundamental para um jogador. Em princípio, vai esperar um pouco. O horário também pesa, independentemente do calor ou frio. Sabemos da importância dele, mas contra um adversário tão forte, vamos dosar. Durante o jogo, é quase certo que ele vai entrar", explicou Renato.

Figura histórica no cenário do futebol mundial, Renato tem uma relação especial com a competição. Como jogador, foi campeão mundial em 1983 com o Grêmio, marcando gols na decisão contra o Hamburgo, da Alemanha. Anos depois, já como treinador, voltou ao torneio em 2017, também pelo clube gaúcho, quando perdeu a final para o Real Madrid.

"A experiência que tive como jogador e depois como treinador é importante. Procuro passar tranquilidade para o grupo. Ter jogadores como (o zagueiro) Thiago Silva, com longa passagem pela Europa, ajuda muito, principalmente para acalmar os mais jovens. É um torneio muito difícil, com os melhores do mundo. E não representamos só o Fluminense, mas o futebol brasileiro como um todo", destacou o treinador.

Ainda pelo Grupo F, Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, se enfrentam também nesta terça-feira, às 19 horas, no Inter&Co Stadium, em Orlando. As duas equipes completam a chave do Fluminense.

Fluminense x Borussia Dortmund - Ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Kevin Serna, Jhon Arias e Everaldo. Téc: Renato Gaúcho

Borussia Dortmund

3-4-2-1: Gregor Kobel; Niklas Süle, Waldemar Anton e Ramy Bensebaini; Julian Ryerson, Marcel Sabitzer, Felix Nmecha e Daniel Svensson; Julian Brandt e Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Téc: Niko Kova)

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey, nos Estados Unidos

Horário: 13 horas (horário de Fortaleza)

Data: 17/6/2025

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

Transmissão: TV Globo, SporTV, Cazé TV/Disney + e DAZN