Ceará aproveita parada do Mundial para intensificar obras no gramado de Porangabuçu

Foto: Reprodução/Ceará SC Ceará promove melhorias no gramado do CT de Porangabuçu

Paralelamente à pausa para o Mundial de Clubes da Fifa — e o período de férias do elenco profissional —, o Ceará segue trabalhando em melhorias para dar melhores condições de treino para os jogadores. Desde a semana passada, a agremiação intensificou as obras no gramado do Centro de Treinamento (CT) de Porangabuçu, a sede do clube.

No campo principal, de acordo com o site do clube, foi feito um processo de descompactação da grama, que promove uma maior circulação de água e ar. Além disso, outra técnica utilizada é a de aeração, que retira blocos de solo da parte inferior visando a melhora da saúde do gramado e a prevenção de uma nova compactação superficial.

Por fim, foi realizado também o processo de "top dressing", que busca cessar imperfeições no gramado por meio do nivelamento de todas as áreas.

Outra ação executada no CT de Porangabuçu é a continuidade da construção de um espaço anexo ao campo principal. Iniciada em dezembro de 2024, a obra já ultrapassou a marca dos 70% dos processos finalizados e deve ser entregue nas próximas semanas.

O elenco profissional está de férias desde o dia 10 deste mês, com reapresentação marcada para o dia 23 de junho. A equipe tem dois confrontos marcados para o início de julho. Primeiro, no dia 9, encara o Sport-PE, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em jogo único válido pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Depois, no domingo, dia 13, encara o rival Fortaleza, no Castelão, em confronto pela Série A do Campeonato Brasileiro.