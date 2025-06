Fluminense pressiona, mas fica no empate com o Borussia na estreia do Mundial

Foto: Charly Triballeau/AFP Jhon Arias e Svensson disputam bola durante o empate

A sensação que ficou na torcida do Fluminense foi a de que o resultado poderia ter sido melhor na estreia do Tricolor na Copa do Mundo de Clubes. Nesta terça-feira, 17, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, o time carioca ficou no empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund, da Alemanha, pela primeira rodada do Grupo F.

Apesar da igualdade, o Flu soube se posicionar bem em campo e teve amplo domínio ao longo da partida. Todavia, não conseguiu transformar esse controle em gol.

O primeiro tempo em Nova Jersey teve domínio claro do Tricolor das Laranjeiras. O time entrou em campo com uma escalação compacta, com três jogadores mais voltados para a marcação no meio — Hércules, Nonato e Martinelli —, apostando ainda na velocidade dos pontas Canobbio e Jhon Arias no ataque.

Tal modelo de jogo, escolhido por Renato Gaúcho, surpreendeu a equipe alemã, que não conseguia ter boa atuação, esbarrando no forte duelo físico do Flu. Arias, aliás, era o jogador mais lúcido da partida e assustou o escrete aurinegro em três ocasiões.

A primeira foi aos três minutos, quando Everaldo achou bom passe para o camisa 21. O colombiano mandou por cima, mas ali já ficava claro o tom que o confronto entre os dois favoritos do grupo poderia ter.

Aos 16 minutos, novamente Arias avançou pela direita, invadiu a área e chutou. Desta vez Kobel, goleiro rival, estava atento e interveio bem, evitando o gol brasileiro. Aos 26 minutos, Hércules, ex-Fortaleza, também deu sua contribuição ofensiva. O volante, em sua característica habitual, arriscou de média distância e levou bastante perigo à meta defendida por Kobel.

A etapa inicial terminou com a sensação, para o torcedor do Fluminense, de que a equipe poderia ter saído com a vitória logo de cara. No entanto, o ímpeto se manteve no retorno do intervalo.

Com 12 minutos, Everaldo recebeu a bola, disparou em direção ao ataque e teve boas condições de finalizar e abrir o placar. Porém, o camisa 9 preferiu brecar a jogada e passar para Canobbio, que finalizou fraco, facilitando a defesa de Kobel.

Aos 23 minutos, veio o lance mais chamativo do embate. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou na entrada da área, Everaldo chutou, Kobel defendeu e, no rebote, Nonato parou, mais uma vez, no arqueiro do Dortmund — depois do fim do lance, foi apontado impedimento do volante, entretanto.

O domínio brasileiro era evidente. Não havia qualquer tipo de desequilíbrio diante de um dos clubes mais importantes do continente europeu e que, recentemente, foi vice-campeão da Liga dos Campeões da Uefa, na temporada 2023-24.

Mesmo assim, a superioridade grená não foi transformada em gols e a primeira aparição do Tricolor Carioca neste Mundial foi com um 0 a 0, de certa forma, injusto.

Na próxima rodada, a equipe volta a campo no sábado, 21, às 19 horas, diante do Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul. O time coreano também estreou ontem...

Fluminense 0x0 Borussia Dortmund - Ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli (Lima), Hércules e Nonato (Paulo Baya); Arias, Everaldo (Cano) e Canobbio (Serna). Téc: Renato Gaúcho

Borussia Dortmund

4-4-2: Kobel; Ryerson (Yan Couto), Anton, Süle e Svensson; Bensebaini, Gross (Bellingham), Sabitzer (Chukwuemeka) e Brandt (Gittens); Adeyemi (Nmecha) e Guirassy. Téc: Niko Kovac

Data: 17/6/2025

Local: MetLife Stadium, Nova Jersey, nos Estados Unidos

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

Gols: não teve

Cartões amarelos: Martinelli e Nonato (FLU); Yan Couto e Bensebaini (BVB)