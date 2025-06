Renovação, permanência e saídas: os movimentos do Fortaleza na pausa para o Mundial

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lateral-esquerdo Felipe Jonatan fez apenas duas partidas oficiais em 2025

Após o "fico" do técnico Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza começa a endossar a prometida reformulação. Os primeiros passos haviam sido dados com as saídas do zagueiro Titi e do volante Pol Fernández e ganham corpo com as negociações encaminhadas do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do volante Pedro Augusto.

As atuações decepcionantes, a falta de resultados e o evidente desgaste do técnico após quatro anos de parceria indicavam possível encerramento de ciclo de Vojvoda. A permanência dele, porém, foi bancada até o fim da Série A e, com isso, o elenco virou o principal alvo de mudanças.

Sem mudanças radicais na estrutura do elenco, a diretoria tricolor trabalha com um perfil de dispensa que vai além das críticas vindas da torcida, focando em nomes que disputaram poucos jogos no ano, têm idade mais elevada e não deram o retorno técnico esperado.

As novidades dessa terça-feira, 17, são as prováveis saídas de Pedro Augusto e Felipe Jonatan, para Sport e Mirassol, respectivamente. Outro movimento que deve ser confirmado em breve é a renovação com o volante Lucas Sasha, que chegou a ser sondado pelo Athletico-PR.

A equipe parananense tentava uma liberação sem custos, enquanto o Fortaleza exigia uma compensação financeira para concluir o acordo. Temendo perder o jogador de graça, uma vez que o contrato dele se encerra ao fim de 2025, o clube cearense apresentou uma proposta de renovação.

Sobre Pedro Augusto, trata-se de um jogadores mais criticados do elenco. Ele chegou ao Tricolor no meio de 2023, nunca se firmou como titular, mas virou alvo da torcida após perder um pênalti na final da Copa Sul-Americana de 2023. O presidente do Sport, Yuri Romão, confirmou a negociação.

Já Felipe Jonatan chegou ao Fortaleza na janela pós-estaduais de 2024, em um movimento que enviou o também lateral Gonzalo Escobar ao Santos. O cearense veio ao Pici como uma alternativa mais ofensiva a Bruno Pacheco, então titular da posição, mas não conseguiu ter sequência e, em 2025, perdeu ainda mais espaço com a chegada de Diogo Barbosa.

Após sondagens no início do ano, o atleta deve ser emprestado ao Mirassol, com contrato até o fim do Paulistão de 2026 e uma opção de compra no acordo.

Felipe Jonatan e Pedro Augusto não devem ser os primeiros a se despedir do Pici. Pol, principal contratação da temporada, deixou a equipe no dia 9 de junho, em rescisão de comum acordo. O volante argentino chegou ao clube como ex-capitão do Boca Juniors, mas não se adaptou ao futebol brasileiro e sofreu muitas críticas por ser o rosto de uma equipe que não entregou o que se esperava.

No mesmo dia, o experiente zagueiro Titi também deu adeus. Um dos nomes mais vitoriosos da história recete do Fortaleza, o defensor perdeu espaço com a ascensão de Gustavo Mancha e a vinda de David Luiz, e realizou apenas 12 jogos na temporada. O antigo capitão assinou com o Goiás após encerrar seu vínculo com o Leão.