River Plate vence e sul-americanas fecham rodada invictos

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Meza anotou o terceiro gol do River Plate na partida

Os sul-americanos encerraram a primeira rodada do Mundial de Clubes invictos. Última equipe do continente a entrar em campo, o River Plate venceu o Urawa Red Diamonds por 3 a 1, na tarde desta terça-feira, 17, no estádio Lumen Field em Seattle. Antes disso, Flamengo e Botafogo venceram, enquanto Palmeiras, Fluminense e Boca Juniors empataram.

O River Plate começou o jogo dominando e fazendo valer a superioridade técnica. O time comandado por Marcelo Gallardo teve mais posse de bola durante toda a primeira etapa, mas foi forçado a jogar por fora do bloco de marcação japonês durante os minutos iniciais.

Os experientes Nacho Fernández e Enzo Peréz tiveram uma atuação discreta nos 45 minutos iniciais e os laterais tiveram uma partida de destaque. Nas pontas, os Milionários encontraram na constante troca de posições entre Colidio e Driussi uma forma de abrir espaço no último terço.

Foi com essa estratégia que os argentinos abriram o placar. Acuña recebeu um bom passe em uma virada de jogo, avançou sem oposição, cruzou para área e encontrou Colidio, que, de cabeça, marcou o primeiro gol da partida aos 15 minutos.

Após o gol, o Urawa Reds subiu suas linhas de marcação e conseguiu mais oportunidades de contra-ataque. Aos 30 da primeira etapa, os japoneses conseguiram empatar a partida em um gol de cabeça, mas, o tento foi anulado por impedimento.

Os Reds cresceram no jogo adotando uma estratégia de espelhar a saída de bola do time adversário, aproveitando-se da individualidade de seus jogadores. Com uma linha de defesa de idade mais avançada, o River Plate teve muita dificuldade de conter Yusuke Matsuo, veloz atacante do Urawa e que foi a principal válvula de escape do time no confronto.

Na segunda etapa, o Urawa Reds até ensaiou uma pressão inicial, mas sofreu um duro golpe ao ver o placar ampliado com dois minutos da etapa final. Após bola alçada na área, Driussi dividiu com um zagueiro e o goleiro da equipe adversária, superando ambos e fazendo o segundo da partida. O camisa 15 dos Millionários acabou se lesionando no lance e saiu do duelo.

Após o segundo gol, o River adotou uma postura mais defensiva, o que fez a equipe japonesa crescer no jogo. Aos 10 minutos da segunda etapa, Acuña chegou atrasado em lance na área e cometeu pênalti em favor dos Reds. Matsuo foi para a bola e diminuiu o placar.

Mesmo sem ser dono das ações da partida, o time argentino conseguiu encaixar alguns contra-ataques e em um deles, gerou um escanteio. Acuña foi para a bola e achou Meza, que, de cabeça, fez o terceiro gol do River Plate e esfriou os animos de reação do Urawa Reds.

Com uma desvantagem de dois gols, os Diamonds tentaram chegar ao gol adversário através de bolas longas, mas viram suas jogadas terminando nas mãos de Armani. Após sustentar uma pressão nos minutos finais, o River Plate comemorou os primeiros três pontos no torneio.

O River entra em campo novamente no sábado, 21, às 22 horas de Fortaleza para enfrentar o Monterrey, no Rose Bowl, em Pasadena, na Califórnia. O Urawa Red Diamonds, por sua vez, enfrenta a Inter de Milão, no mesmo dia, mas às 16 horas, no estádio Lumen Field, em Seattle.