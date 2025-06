Bono pega pênalti e Al-Hilal arranca empate com o Real Madrid pelo Mundial

Foto: CHANDAN KHANNA / AFP Real Madrid e Al-Hilal se enfrentaram pelo Mundial de Clubes

Em jogo animado, o Real Madrid desperdiçou um pênalti nos acréscimos do segundo tempo — graças à perícia do goleiro marroquino Bono — e ficou no empate com o Al-Hilal, por 1 a 1, no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, na estreia dos times no Grupo H do Mundial de Clubes. A partida também marcou o primeiro jogo do treinador espanhol Xabi Alonso pelos merengues, e do comandante italiano Simone Inzaghi pela equipe saudita.

Os dois gols da partida aconteceram no primeiro tempo. Gonzalo García abriu o placar para o Real Madrid, enquanto Rúben Neves, de pênalti, empatou para o Al-Hilal.

O primeiro tempo ficou marcado por uma ótima atuação do Al-Hilal e, de forma proporcional, um péssimo desempenho do Real Madrid. O clube saudita, mais organizado e intenso, dominou o rival europeu e criou as melhores chances. Inclusive, por pouco o time de Inzaghi não foi para o intervalo com a vitória parcial.

Em sua estreia como treinador merengue, Xabi Alonso escalou a base do time titular, com diversas estrelas, como Vinícius Júnior, Rodrygo, Bellingham, Valverde e Alexander-Arnold. Kylian Mbappé, com sintomas gripais, foi poupado.

Embora não fizesse boa partida, o Real costuma precisar de poucas oportunidades para balançar as redes. Foi o que aconteceu. Aos 33 minutos, em transição rápida que se iniciou no campo defensivo, Gonzalo García recebeu livre na pequena área e, com assistência de Rodrygo, só teve o trabalho de empurrar a bola para o gol.

Mas a alegria espanhola durou pouco. Seis minutos depois, o brasileiro Marcos Leonardo, do Al-Hilal, sofreu um pênalti. Na cobrança, o português Rúben Neves bateu bem, deslocou o goleiro Courtois e empatou o jogo. Nos acréscimos, Salem Al-Dawsari quase fez um golaço, mas o chute saiu pela linha de fundo.

Na volta para o segundo tempo, o contexto do embate mudou por completo. Xabi Alonso tirou o zagueiro Asensio e colocou o meia-atacante Arda Güler – para o setor defensivo, desceu o volante Tchouaméni. A troca surtiu efeito, melhorou a zona central do campo do Real Madrid e, a partir disso, o jogo começou a fluir para os espanhóis.

Com o controle da posse de bola, os merengues passaram a pressionar o Al-Hilal, que, diferentemente do primeiro tempo, não conseguiu encontrar soluções para surpreender. A virada do Real Madrid, inclusive, poderia ter acontecido com menos de um minuto da etapa final, quando Güler acertou a trave e, na sequência, Gonzalo desperdiçou ótima chance de cabeça.

Nos acréscimos do segundo tempo, o Real Madrid teve uma chance de ouro. Após revisão no VAR, o árbitro viu pênalti em Fran García. Na cobrança, Valverde, camisa 8 e capitão do clube espanhol, bateu no canto esquerdo do goleiro Bono, que defendeu e garantiu o empate.