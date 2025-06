Botafogo tem dura missão diante de embalado PSG pelo Mundial de Clubes

Foto: JUAN MABROMATA / AFP Cuiabano deve ter chance no time titular do Botafogo

A partida mais desafiadora da história recente do Botafogo será disputada nesta quinta-feira, 19, às 22 horas (horário de Fortaleza). Atual campeão da Libertadores e do Brasileirão, o Glorioso de General Severiano irá enfrentar ninguém mais, ninguém menos que o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain (PSG), pela segunda rodada rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa.

O duelo entre os campeões continentais irá ocorrer no estádio Rose Bowl, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e deve definir quem encaminhará classificação para a próxima fase do certame, já que ambos os times, que estão no Grupo B, venceram na primeira rodada.

De um lado, o Botafogo chega com elenco bem diferente daquele que levantou taças no final de 2024. Com a saída do técnico Artur Jorge, e das principais estrelas Thiago Almada e Luiz Henrique, o clube passou por alterações e tem tentado se encontrar sob o comando de Renato Paiva. O treinador já auxiliou a equipe na classificação para o mata-mata da Libertadores, mas ainda conta com desconfiança de parte da torcida.

O PSG, por sua vez, ainda vive a própria áurea de ser campeão continental pela primeira vez, já que conquistou a Europa faz pouco mais de duas semanas, diante da Inter de Milão. A goleada por 5 a 0, bem como o discurso sobre o desejo de conquistar o Mundial de Clubes, denota que o grupo não entrará em campo para qualquer resultado que não seja uma vitória.

No embate, o Botafogo chega após um triunfo suado diante do limitado Seattle Sounders-EUA por 2 a 1. Apesar dos três pontos somados, o Glorioso, que chegou a abrir a vantagem de dois gols, perdeu-se defensivamente nos 45 minutos finais e teve de segurar a pressão adversária. O cenário do PSG foi bem distinto. Com um amplo domínio nos 90 minutos, bateu o Atlético de Madrid por 4 a 0.

Os resultados anteriores já dimensionam as expectativas para o embate. A fim de resguardar a imagem do time brasileiro, o técnico português Renato Paiva deverá fazer mudanças na escalação para brigar por um bom resultado.

A ideia é que a dupla de zaga seja composta por atletas mais experientes para lidar com os atuais campeões europeus, enquanto, no setor ofensivo, as alterações são para dar maior dinamismo aos atacantes com a saída de Mastriani — que pouco produziu diante do Seattle — e a entrada de Cuiabano como ponta, a exemplo do que ocorreu em alguns jogos da Libertadores.

No PSG, o plano é bem diferente, já que, após a goleada diante do Atlético de Madrid, o treinador espanhol Luis Enrique salientou que fará um rodízio no grupo francês, visando evitar lesões e desgaste físico. Por conta disso, o time não irá a campo com força máxima.

Curiosamente, não será o primeiro confronto da história entre PSG e Botafogo. Há 41 anos, em 1984, o Alvinegro de General Severiano venceu o clube francês por 3 a 1, de virada, pelo Torneio de Genebra, durante uma excursão do clube na Europa. O gol do time parisiense foi marcado por Susic, e o grupo comandado por Humberto Rêdes conquistou o triunfo com dois gols de Baltazar e um de Helinho.

PSG x Botafogo - Ficha técnica

PSG



4-3-3: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; João Neves, Fabián Ruiz e Vitinha; Doué, Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos. Téc: Luis Enrique.

Botafogo



4-3-3: John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Artur, Cuiabano e Igor Jesus. Téc: Renato Paiva

Data: 19/6/2025

Hora: 22 horas (de Fortaleza)

Local: Estádio Rose Bowl, em Los Angeles (USA)

Árbitro: Drew Fischer (CAN)

Assistentes: Micheal Barwegen (CAN) e Lyes Arfa (CAN)

Transmissão: Globo, CazéTV, SportTV, DAZN e rádio O POVO CBN 95,5