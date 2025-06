Sem dificuldades, Manchester City estreia com vitória diante do Wydad Casablanca no Mundial

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP City fez 2 a 0 com facilidade no rival marroquino

O Manchester City, de Pep Guardiola, deu seu primeiro passo na Copa do Mundo de Clubes como se esperava: vencendo. Os ingleses bateram o Wydad Casablanca, do Marrocos, por 2 a 0, nesta quarta-feira, 18, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, em duelo válido pelo Grupo G do torneio.

O Manchester City abriu o placar aos dois minutos do primeiro tempo. Após grande jogada individual do brasileiro Savinho, o atacante bateu cruzado, mas parou em grande defesa de Benabid. No rebote, Foden se antecipou e chutou para o gol vazio.

Após o gol sofrido, o Wydad Casablanca foi para cima. Aos 31, Lorch aproveitou a falha do brasileiro Vitor Reis, ajeitou a bola para Mailula, que chutou para uma grande defesa de Ederson.

Apesar do susto, o Manchester City ampliou o placar aos 41 minutos da etapa inicial. Em escanteio cobrado por Foden, Doku se antecipou e marcou de voleio.

O segundo tempo não teve grandes chances. Com o jogo controlado, Guardiola decidiu rodar o elenco, e as tentativas de contra-ataque do Wydad Casablanca não foram efetivas. A única boa chance da etapa foi aos 29 minutos, quando Haaland arriscou da entrada da área, mas errou o gol.

Aos 42, o lateral Rico Lewis acertou o rosto de Obeng e recebeu o cartão vermelho do árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel. Mesmo com um jogador a mais, o Wydad Casablanca não conseguiu criar boas oportunidades nos instantes finais da partida e não mexeu no placar.

Também ontem, depois do fechamento do impresso, a Juventus, da Itália, enfrentou o Al Ain, dos Emirados Árabes, fechando o dia de confrontos do Mundial. O resultado pode ser lido em opovo.com.br/esportes.

O City volta a campo no domingo, 22, às 22 horas, justamente contra a equipe do Oriente Médio, em Atlanta. (Com Gazeta Esportiva)