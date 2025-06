Atacante da base do Ceará, Amaral se destaca e pode ser integrado ao elenco profissional

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Gabriel Amaral soma 11 gols em 12 jogos na base do Ceará

O centroavante Gabriel Amaral, de 19 anos, das categorias de base do Ceará, tem se destacado e chamado a atenção dentro do clube. Segundo informação do repórter Horácio Neto, da rádio O POVO CBN, o atacante, que já marcou 11 gols pelo time juvenil nesta temporada, está sendo observado e pode ser integrado ao elenco profissional comandado pelo técnico Léo Condé.

Natural de Salvador (BA), Gabriel foi bicampeão cearense sub-17 com a camisa alvinegra, em 2022 e 2023. O bom desempenho no clube despertou o interesse do Internacional-RS, que o levou por empréstimo nas duas temporadas passadas.

No Colorado, disputou posição com o centroavante Ricardo Martins — então titular na base e atualmente destaque da equipe profissional.

De volta ao Ceará em 2025, Gabriel Amaral defendeu o clube na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na Série B do Campeonato Brasileiro sub-20 e no Campeonato Cearense Sub-20. Soma 11 gols em 12 partidas disputadas.

No Estadual, marcou cinco gols em apenas nos dois compromissos mais recentes. Na goleada por 7 a 0 sobre o Limoeiro do Norte, anotou um hat trick (três gols). Diante do Quixadá, em nova vitória elástica por 5 a 1, balançou as redes mais duas vezes.