Em jogo com paralisação, Palmeiras vence Al Ahly e se aproxima das oitavas de final do Mundial

Foto: AL BELLO / Getty Images via AFP Palmeiras fica a um empate da classificação

A classificação alviverde ficou próxima. O Palmeiras venceu a equipe do Al Ahly, do Egito, por 2 a 0, nesta quinta-feira, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, e lidera o Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. O Alviverde tem 4 pontos, mesma pontuação do Inter Miami, mas fica em vantagem pelo saldo de gols, o que deixa os brasileiros a um empate contra o time de Lionel Messi para avançar na primeira colocação.

Tal saldo veio de gol contra de Abou Ali e da lavra do centroavante Flaco López, todos foram no segundo tempo — um deles logo antes da longa paralisação da partida por risco de tempestade de raios em Nova Jersey.

Sob um calor intenso, Palmeiras e Al Ahly fizeram um primeiro tempo de poucas emoções, marcado mais pelas dificuldades impostas pelas condições climáticas do que por lances de perigo. A forte temperatura comprometeu o rendimento físico das duas equipes, que encontraram dificuldades para manter intensidade ao longo dos 45 minutos iniciais. Ainda assim, o Verdão conseguiu construir a principal chance de gol da etapa.

Aos 17 minutos, Estêvão mostrou mais uma vez por que é uma das grandes promessas do futebol brasileiro. Em jogada individual pela direita, o atacante limpou a marcação com categoria, invadiu a área e finalizou com precisão no contrapé do goleiro egípcio. A bola passou muito perto da trave, arrancando suspiros da torcida alviverde presente no estádio.

O jogo seguiu com poucas finalizações, e o lance mais polêmico ocorreu aos 36 minutos. Raphael Veiga foi expulso após um carrinho duro no meio de campo. A arbitragem, no entanto, foi chamada ao VAR e, após análise das imagens, reverteu a decisão, trocando o vermelho por um cartão amarelo, para alívio do time brasileiro.

O Al Ahly tentou responder na base das bolas aéreas, principalmente nos minutos finais, mas parou no bom posicionamento defensivo do Palmeiras. A equipe egípcia teve mais posse de bola na reta final do primeiro tempo, mas faltou objetividade no último terço do campo.

Com isso, o duelo foi para o intervalo sem alterações no placar, em um primeiro tempo mais estudado do que jogado, à espera de mais emoção e fôlego na segunda etapa. O que aconteceu.

Logo com quatro minutos do segundo tempo, um gol contra para desafogar a forte presença de palmeirenses presentes no MetLife. Anibal Moreno cobrou falta na área, o centroavante Abou Ali desviou contra o próprio patrimônio e tirou o zero do placar.

Pouco tempo depois, com um domínio ainda mais claro no jogo, o segundo tento veio, com a mão sempre precisa de Abel Ferreira. O português havia colocado em campo Flaco López e Maurício. Foi justamente o meia quem encontrou passe para o centroavante argentino, que saiu de cara com o goleiro e chutou no canto, indefensável, ampliando o placar.

Depois do gol, o jogo foi paralisado. Houve um alerta de tempestade em Nova Jersey, e por determinação de protocolo das autoridades americanas, as partidas devem parar. 45 minutos depois, o jogo retornou. Vale salientar que não houve chuvas na região do estádio.

Em campo, o que se percebeu foi que a pausa abaixou a condição física dos atletas. Fator esse aproveitado pelo Palmeiras, que soube controlar o jogo e sair com o resultado positivo.

Ambos os times voltam a campo na segunda-feira, 22, às 22 horas. O Palmeiras faz duelo de líderes com o Inter Miami, enquanto o Al Ahly faz confronto de desesperados com o Porto.

Palmeiras 2x0 Al Ahly - Ficha técnica

Palmeiras

4-5-1: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emiliano Martínez), Richard Rios, Estevão (Vanderlan), Raphael Veiga (Maurício) e Facundo Torres (Paulinho); Vitor Roque (Flaco López). Tec: Abel Ferreira

Al Ahly

4-3-3: El Shenawy; Hany, Dari (Ramadan), Yasser Ibrahim e Attiyat Allah (El Shahat); Attia, Fathy (Afsha) e Bem Romdhane; Zizo, Abou Ali (Gradisar) e Trezeguet (Bencharki). Téc: José Rivero

Data: 19/6/2025

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

Gols: Abou Ali - contra (3'2T) e Flaco López (13' - 2T)

Cartões amarelos: Raphael Veiga, Piquerez, Giay (PAL); Attiyat Allah, Attia e Fathy (ALH)