Flamengo encara Chelsea pelo Mundial, em reencontro com rivais ingleses

Foto: Gilvan de Souza/Flamengo Em 1981, o Flamengo foi campeão mundial justamente diante de um time inglês

Quase como um déjà vu histórico, o Flamengo entra em campo nesta sexta-feira, 20, às 15 horas (horário de Fortaleza), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), com a missão de "colocar os ingleses na roda", como fez na final do Mundial de 1981 contra o Liverpool — e como tentou fazer na decisão de 2019. Desta vez, o adversário é o Chelsea, pela segunda rodada do Grupo D da Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Após uma estreia segura, vencendo por 2 a 0 o Espérance Tunis, da Tunísia, o Rubro-Negro agora encara o principal desafio da fase de grupos. Do outro lado, os Blues também estrearam com vitória — pelo mesmo placar — diante do Los Angeles FC. A equipe londrina é a atual campeã da Conference League e terceira colocada na edição mais recente da Premier League.

O Mengão finalizou a preparação nessa quinta-feira, 19, com um treino nas instalações da Universidade de Stockton, em Atlantic City. A principal novidade foi o retorno de dois jogadores importantes: Arrascaeta e Luiz Araújo, ambos poupados da atividade anterior. Eles foram os autores dos dois gols contra o Espérance.

Na quarta-feira, Arrascaeta chegou a preocupar a torcida ao publicar uma foto com gelo no joelho direito. No entanto, participou normalmente do treino seguinte e deve ser titular contra o Chelsea. Luiz Araújo também trabalhou normalmente com o grupo e está à disposição da comissão técnica.

A única dúvida no elenco é De La Cruz. O meia uruguaio treinou separado, calçando chuteiras, mas de calça comprida — um indicativo de que sua escalação é pouco provável. A decisão final será tomada pela comissão médica e pelo técnico Filipe Luis horas antes da partida. A titularidade atual do jogador, porém, não seria certa, uma vez que o volante ítalo-brasileiro Jorginho — ex-Chelsea — foi contratado para o Mundial e fez ótima estreia contra o Espérance.

A vitória tranquila na estreia reforçou a confiança do Chelsea, que vive bom momento sob o comando do técnico Enzo Maresca. Terceiro colocado da Premier League passada, o clube londrino chega com moral ao confronto direto pela liderança do grupo.

Maresca destacou a expectativa para o duelo contra o time brasileiro, principalmente pelo ambiente que espera encontrar nas arquibancadas. “Preparamos este jogo já sabendo que o ambiente seria diferente. Sei que o próximo será especial porque o Flamengo trará muitos, muitos torcedores. Vamos tentar estar prontos”, disse o treinador italiano, que terá força máxima à disposição.

Apesar de ser o primeiro encontro oficial entre os dois clubes, Flamengo e Chelsea já se enfrentaram uma vez na história. O duelo aconteceu em 5 de agosto de 1998, em um amistoso válido pela disputa do terceiro lugar no Torneio Internacional de Amsterdã. Na ocasião, os ingleses levaram a melhor e golearam por 5 a 0, em uma atuação arrasadora.

Agora, porém, o contexto é outro. Em jogo está a liderança do grupo e o caminho mais favorável rumo ao título — na prática, pode significar escapar do Bayern de Munique nas oitavas de final. A torcida rubro-negra espera que o desfecho seja diferente e que, desta vez, o Brasil leve a melhor sobre os ingleses em uma competição oficial.

Flamengo x Chelsea - Ficha técnica

Flamengo

4-2-3-1: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Arrascaeta, Gerson e Luiz Araújo; Pedro (Bruno Henrique). Téc: Filipe Luis

Chelsea

4-3-3: Robert Sánchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Moisés Caicedo, Enzo Fernández e Palmer; Madueke, Pedro Neto e Nicolas Jackson (Delap). Tec: Enzo Maresca

Data: 20/6/2025

Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos

Horário: 15 horas (Horário de Fortaleza)

Árbitro: Iván Barton (El Savador)

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antônio Pupiro (Nicarágua)

Transmissão: TV Globo, SporTV, Cazé TV/Disney+ e DAZN