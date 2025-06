Após boa estreia, Fluminense encara o Ulsan em busca da primeira vitória no Mundial

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Jhon Arias foi o melhor em campo contra o Borussia Dortmund

Após uma ótima atuação contra o Borussia Dortmund na primeira rodada, o Fluminense volta a campo pelo Mundial de Clubes neste sábado, 21, para encarar o Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, em busca da primeira vitória no torneio. O confronto acontece às 19 horas (horário de Fortaleza), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA).

A estreia do time carioca na competição — logo contra o teoricamente favorito do Grupo F —, causou boa impressão. Os comandados de Renato Gaúcho dominaram o Borussia e poderiam ter conquistado o triunfo se não fossem as diversas chances desperdiçadas. Apesar do empate, o desempenho elevou o moral do Tricolor das Laranjeiras.

Se, diante do clube alemão, o favoritismo estava do outro lado, neste sábado o Flu assume o papel de protagonista da partida. Diante do Ulsan Hyundai, que é o lanterna da chave, a vitória é fundamental para a equipe do Rio de Janeiro se manter competitiva na briga pela classificação, que será decidida apenas na última rodada, quando enfrenta o atual líder Mamelodi Sundowns.

Apesar do status de favorito, Jhon Arias, principal destaque do Fluminense contra o Borussia — e também na temporada —, pregou cautela. O colombiano, em entrevista pré-jogo, ressaltou que todos os times da competição entram em campo com “ambição, esperança e vontade” de fazer uma campanha histórica, e que não será diferente no duelo contra o Ulsan.

“É um grupo de quatro, e não de dois. Então, claramente, começar vencendo é importante. Dá tranquilidade e confiança. Mas não podemos esquecer do outro time. É um torneio muito equilibrado e a maioria dos jogos tem sido equilibrada. Todos os times entram com expectativas e ambições. Todos possuem esperança e vontade de fazer sua melhor campanha”, ressaltou o meia-atacante.

Rival do Fluminense, o Ulsan Hyundai vem de uma sequência negativa de resultados. Além da derrota na estreia do Mundial, por 1 a 0, o escrete sul-coreano acumula dois jogos sem vitórias na K-League 1 — onde ocupa a quarta colocação —, com um revés e um empate. Neste recorte, foram cinco gols sofridos, o que expõe o momento de oscilação defensiva do Tigre Asiático.

No elenco, o time do técnico Kim Pan-Gon conta com dois brasileiros, ambos centroavantes. Erick Farias, ex-Vasco e Juventude, é titular absoluto e artilheiro isolado da equipe, com nove gols marcados em 16 jogos nesta temporada. O reserva imediato é Yago Cariello, que fez apenas quatro jogos profissionais no Brasil antes de seguir carreira no exterior, com passagens pelo futebol português e pelo sul-coreano.

Embora estejam em lados opostos do planeta Terra, não será a primeira vez que Fluminense e Ulsan se enfrentam na história. Em 1994, as equipes disputaram um amistoso de pré-temporada nas Laranjeiras, sede do Tricolor. O duelo foi vencido pelo time brasileiro, por 1 a 0. À época, o Tigre veio ao Brasil como o então campeão nacional da Coreia do Sul.

Curiosamente, o amistoso serviu, também, para estreitar laços. No ano seguinte, em 1995, o Fluminense fechou patrocínio com a Hyundai — que faz parte do nome do Ulsan. Foi com a marca da empresa estampada na camisa que Renato Gaúcho, hoje treinador do Tricolor, marcou o fatídico "gol de barriga" contra o Flamengo, na final do Campeonato Carioca.

Fluminense x Ulsan: ficha técnica

Fluminense

4-3-3: Fábio; Samuel, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hercules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio, Everaldo. Téc: Renato Gaúcho)

Ulsan

4-4-2: Hyeon-woo; Trojac, Seo Myong-guan, Kim, Yong-gwon e Ludwigson; Lee Chung-young, Jung Woo-young, Bojanic e Ko Seung-Beon; Um Won-sang e Erick Farias. Téc: Kim Pan-Gon

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

Data: 21/6/2025

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

Transmissão: TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV