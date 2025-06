Brasil erra muito, mas vence Canadá na Liga das Nações

O Brasil confirmou seu favoritismo e superou o renovado time do Canadá por 3 sets a 0 na Liga das Nações de Vôlei, em Istambul, na Turquia. As comandadas de José Roberto Guimarães, contudo, não repetiram as grandes atuações de jogos anteriores no triunfo por 25/20, 25/23 e 25/23. Na verdade, o excesso de erros chamou a atenção.

Com cinco vitórias e somente uma derrota na atual edição da Liga das Nações, a seleção brasileira volta à quadra na manhã deste sábado, 21, diante da República Dominicana. Fecha esse segundo giro da competição no domingo, contra a anfitriã Turquia, compromissos que exigirão mais concentração da equipe.

Júlia Bergmann e a xará Kudiess foram as destaques da seleção em Istambul. A ponteira brilhou com 17 pontos, sendo 12 em ataques. Já a meio de rede contribuiu com outros 16, sendo oito de bloqueios.

Ainda sem sua capitã Gabi e com Rosamaria no banco, mais uma vez Zé Roberto evitou grandes mudanças na escalação. Apenas a meio de rede Diana apareceu na vaga de Lorena. Do mais, o mesmo time utilizado desde o começo da Liga das Nações, com a levantadora Macris distribuindo bolas para Ana Cristina, Júlia Bergmann e Tainara, as principais atacantes, além das meio de redes Diana e Júlia Kudiess, com Laís como líbero. (Agência Estado)