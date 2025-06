Flamengo vence o Chelsea em virada histórica e se garante nas oitavas do Mundial

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Mais de 50 mil torcedores assistiram à vitória do Flamengo no estádio

O Flamengo foi protagonista contra o Chelsea. Em mais uma vitória brasileira diante de europeus no Mundial de Clubes — após o Botafogo bater o campeão europeu PSG —, o Fla venceu o rival inglês de virada por 3 a 1, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). Com isso, o time garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes, como líder do Grupo D, mesmo restando ainda o duelo contra o Los Angeles FC, na terça-feira, 24, às 22 horas.

O time comandado por Filipe Luís iniciou a partida tomando as rédeas, principalmente com Arrascaeta e Ayrton Lucas arriscando chutes de longa distância. Do outro lado, o Chelsea adotou uma postura mais cautelosa.

Na primeira oportunidade clara, Delap exigiu boa intervenção do goleiro Rossi, do Flamengo. Aos 12 minutos, após erro de Wesley no meio-campo, Pedro Neto arrancou em velocidade e finalizou na saída do arqueiro rubro-negro, abrindo o placar na Filadélfia.

Apesar de ser dono da posse de bola, o Fla encontrou dificuldades para infiltrar na defesa adversária e não conseguiu criar chances claras de marcar durante o restante da primeira etapa.

O cenário do jogo mudou na volta para o segundo tempo. Com um claro "lá e cá", o time carioca foi quem chegou mais perto de marcar. Aos 8, Gerson aproveitou erro da zaga inglesa, limpou a marcação e finalizou torto. Plata ainda tentou chegar na bola para finalizar, mas não conseguiu. Depois, o equatoriano teve outra boa chance, em chute da entrada da área defendido por Sánchez.

A pressão rubro-negra não demorou para surtir efeito. Aos 16, Gerson cruzou, Plata ajeitou e Bruno Henrique, que saiu do banco de reservas, completou para empatar tudo. Três minutos depois, mais um gol brasileiro. Após cobrança de escanteio de Pulgar, Bruno Henrique ajeitou de cabeça e Danilo se jogou para finalizar, virando o placar — com justiça — no Lincoln Financial Field.

Na sequência, o Chelsea ainda teve Nicolas Jackson expulso após entrada em Ayrton Lucas. E, para melhorar o cenário, o Flamengo ampliou aos 37 com Wallace Yan.

A 6 mil quilômetros de distância, a torcida do Flamengo em Fortaleza se reuniu no bar Sr. Petisco, no Bairro de Fátima. A Nação Rubro-Negra fez questão de estar unida nesse momento marcante da trajetória do clube. Nem tudo, porém, foi tranquilidade. Apesar do resultado final parecer confortável, o confronto teve seus percalços. Os brasileiros saíram atrás no placar e foram para o intervalo perdendo. A desvantagem parcial, no entanto, não desanimou os presentes, que aplaudiram ao som do apito final.

Ao fim, a comemoração foi total. O hino do clube ecoava, as músicas agitavam o ambiente e um recado era dado a qualquer futuro adversário: a Nação não teme ninguém.

Flamengo x Chelsea - Ficha técnica

Flamengo

4-2-3-1: Rossi; Wesley (Varela), Danilo, Léo Pereira e Aryton Lucas; Erick Pulgar e Jorginho; Gerson (Wallace Yan), Arrascaeta (Bruno Henrique) e Luiz Araújo (Michael); Plata (Pedro). Téc: Filipe Luís

Chelsea

3-5-2: Robert Sánchez; Gusto, Chalobah e Colwill; Reece James (Lavia), Enzo Fernández (Guiu), Caicedo, Palmer (Madueke) e Cucurella; Pedro Neto e Delap (Nicolas Jackson). Téc: Enzo Maresca

Data: 20/6/2025

Local: Lincoln Financial Field, em Filadélfia, nos Estados Unidos

Árbitro: Iván Barton (El Savador)

Assistentes: David Moran (El Salvador) e Antônio Pupiro (Nicarágua)

Gols: Bruno Henrique (16'- 2T), Danilo (19'- 2T) e Wallace Yan (37'- 2T) - FLA; Pedro Neto (12'- 1T) - CHE

Cartões amarelos: Gerson, Pulgar e Plata (FLA); Caicedo, Pedro Net e Delap (CHE)

Cartão vermelho: Nicolas Jackson (CHE)

Público: 51.019