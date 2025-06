Calderano vence croata e pode fazer duas finais no WTT Star Contender na Eslovênia

Foto: Karim JAAFAR / AFP Hugo Calderano tem feitos que ninguém fora de Ásia ou Europa conseguiram na história

Sob a responsabilidade de ser o atual campeão e principal favorito do WTT Star Contender em Liubliana, na Eslovênia, o mesatenista brasileiro Hugo Calderano não tremeu. Atual terceiro colocado do ranking mundial, o carioca venceu com facilidade o croata Tomislav Pucar (37º) e está na semifinal.

Neste domingo, 22, por volta da 11h40min (horário de Fortaleza), Calderano encara o francês Alexis Lebrun (12º do mundo), na qual pode encarar o outro irmão Lebrun, Félix (7º) ou o dono da casa, Darko Jorgic (10º). Na temporada passada, o brasileiro venceu Félix na decisão, mas o europeu deu o troco na decisão do bronze na Olimpíada de Paris-2024.

Caso avance para a decisão, Calderano fará não apenas uma, mas duas finais no mesmo dia. Isso porque ele se qualificou a uma inédita decisão em duplas mistas, ao lado de Bruna Takahashi, melhor mesatenista brasileira no feminino — e namorada do fenômeno brasileiro. O casal vai encarar os sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yu-bin, quinta melhor dupla do ranking e cabeças-de-chave número 1 em Liubliana. A partida está prevista para começar às 13h30min.

Neste sábado, o mesatenista brasileiro conquistou a primeira vitória sem perder sets no torneio. Calderano derrotou Pucar por 3 a 0, com parciais 11-4, 11-6 e 11-8, em apenas 21 minutos. O carioca vinha de dois confrontos duros, contra Kao Cheng-Jui, de Taipei Chinesa (Taiwan) e contra o jovem Flavien Coton, da França, os quais bateu por 3 a 2 e 3 a 1, respectivamente.

Calderano está, atualmente, na melhor temporada da carreira, na qual acumula feitos nunca conquistados por alguém brasileiro, sul-americano ou mesmo de todo o hemisfério sul. Em abril, ele conquistou pela primeira vez na carreira a Copa do Mundo de tênis de mesa, em Macau (Japão) — o segundo torneio mais importante do calendário anual. Para isso, ele venceu os então três líderes do ranking: o japonês Tomokazu Harimoto e os chineses Wang Chuqin e Lin Shidong.

Um mês depois, em Doha, no Catar, Calderano conquistou um inédito vice-campeonato no Mundial da modalidade, considerada o maior torneio anual do tênis de mesa. Na decisão, ele foi derrotado por Wang Chuqin, número 2 do mundo.