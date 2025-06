Com acesso na mira, Fortaleza enfrenta Minas Brasília pelo Brasileirão Feminino A2

Foto: João Moura/Fortaleza EC O Fortaleza vai em busca do acesso à Série A1 do Brasileirão Feminino por mais um ano.

Pelo sexto ano consecutivo, o Fortaleza chega a um mata-mata decisivo do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Neste domingo, 22, as Leoas vão até o estádio Bezerrão, em Gama (DF), enfrentar o Minas Brasília às 16 horas, em partida válida pelo jogo de ida das quartas de final. O embate é o primeiro e mais definitivo passo a caminho do acesso, já que a equipe que avançar para as semifinais garante lugar na Série A1 de 2026.

O Fortaleza tem como principal objetivo não repetir os erros dos cinco anos anteriores. De 2020 a 2024, a equipe avançou da fase de grupos, mas caiu no mata-mata para Bahia, Cresspom-DF, Real Ariquemes-RO, América-MG e Juventude-RS, respectivamente. Nessas cinco ocasiões, o time havia empatado ou perdido em casa, onde tinha disputado o embate de ida, sem conseguir somar na partida de volta os três pontos para ir para os pênaltis fora dos próprios domínios.

Para evitar que a velha história se repita, as Leoas terão a vantagem de decidir o jogo de volta em casa, no estádio Presidente Vargas (PV), em Fortaleza, diante da própria torcida. A ideia é, no entanto, já garantir o resultado fora dos seus domínios. Para isso, o time viajou com o elenco completo, sem qualquer desfalque.

O grupo cearense também espera que sua melhor campanha, na qual demonstrou evolução entre os primeiros e últimos jogos, seja favorável. Em sete partidas disputadas até aqui, o grupo comandado por Erandir contabilizou quatro vitórias e três empates, com 20 gols marcados — sendo o melhor ataque do torneio — e apenas quatro tomados.

Os números são bem diferentes do adversário brasiliense. O Minas Brasília avançou para as quartas de final na quarta colocação do Grupo A com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Foram oito gols marcados, mas dez tomados, de modo a fazer do time brasiliense o mais vazado dentre os classificados.

Esse duelo entre melhor ataque e pior defesa deve dar tom ao embate. Uma das principais atletas das Leoas na atual campanha, Andressa Anjos acentuou que essa deverá ser uma das armas utilizadas no jogo, além do estudo ao adversário feito antes do embate.

"Temos um ataque muito bom, veloz e qualificado. A comissão técnica vem apontando algumas qualidades do Minas Brasília e temos uma estratégia traçada para tentar furar a defesa adversária. Espero que o que a gente vem treinando possa ser colocado em prática da melhor maneira", frisou ela.

O duelo entre Fortaleza e Minas Brasília terá transmissão do canal do Youtube do time brasiliense.