Com roteiro digno de dorama, Fluminense supera viradas e vence Ulsan no Mundial

Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP Nonato, meia do Fluminense, comemora gol marcado diante do Ulsan HD

Um roteiro de série coreana — k-drama ou dorama, como popularmente é conhecido o gênero. Esse foi o enredo do confronto entre Fluminense e Ulsan Hyundai, neste sábado, 21, no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA). A emoção foi predominante. Protagonistas em dias ruins, personagens improváveis, reviravoltas e redenção nos capítulos finais. Os papéis se alternaram durante o jogo, mas coube ao Tricolor das Laranjeiras encerrar como protagonista.

A equipe brasileira venceu os sul-coreanos por 4 a 2, em jogo movimentado e emocional, e assumiu a liderança do Grupo F do Mundial de Clubes. Agora, precisa apenas de um empate na última rodada, contra o Mamelodi Sundowns, para avançar às oitavas de final. Mais cedo, os sul-africanos perderam por 4 a 3 para o Borussia Dortmund. Os cariocas ficam acima dos alemães na chave graças ao saldo de gols.

Após estrear com um empate diante do Borussia — em partida na qual jogou bem melhor que o rival —, era esperado que o plantel de Renato Gaúcho fosse o dono do jogo diante do clube coreano, cuja estreia foi com derrota para o Mamelodi.

Após abrir o placar com uma bela cobrança de falta frontal de Jhon Arias no ângulo, o time brasileiro sofreu a virada ainda no tempo inicial e voltou a igualar o placar na segunda etapa, com Nonato, que veio do banco. Na sequência, Freytes foi o herói improvável e colocou o Fluminense à frente do placar, contando ainda com o quarto gol, anotado por Keno, que entrou bem no jogo.

O Fluminense começou com domínio da posse e presença ofensiva. Foram cinco mudanças entre os titulares em relação à estreia. As laterais mudaram de Samuel Xavier e Renê para Guga e Fuentes. No meio, Ganso assumiu a vaga de Nonato. No ataque, Serna e Cano substituíram Canobbio e Everaldo.

Aos 26 minutos, Arias abriu o placar. O gol, primeiro do clube no torneio, parecia encaminhar um controle ainda maior na partida, tendo em vista que o Tricolor dominava as ações do jogo e o adversário sequer ultrapassava a linha do meio de campo.

O Ulsan Hyundai agiu de imediato. Após o gol sofrigo, virou o jogo em dois lances, ambos protagonizados por Jin-hyun Lee e Won-sang Um. Aos 36, Jin-hyun apareceu livre na área para empatar após passe de Won-sang. Seis minutos depois, os papéis se inverteram: Jin-hyun cruzou da esquerda e Won-sang, de cabeça, virou o placar.

Na início da segunda etapa, o jogo esteve mais desorganizado. Renato colocou Everaldo na vaga de Ganso para povoar o setor ofensivo, mas o meio de campo não estava encaixado. O time apresentou espaços entre as linhas e deixou o adversário criar chances.



A segunda janela de mexidas foi mais positiva para o Fluminense. Renato colocou Keno e Nonato em campo e foi da dupla que saiu o tento de empate. O primeiro deles virou o foco do ataque pelo lado esquerdo. Em um dos lances, fez dois cortes para limpar o lateral adversário e jogou a bola na área. Na sobra, o segundo dos dois dominou e marcou o gol do empate, aos 20 minutos.

Com a igualdade, o Fluminense cresceu no jogo e foi buscar o placar. As mudanças potencializaram o time e, aos 37 minutos, Cano errou chute para o meio da área, mas a bola sobrou para o zagueiro Freytes virar o placar. No fim do jogo, Keno — que mudou o jogo — fechou o placar para os brasileiros ao completar de cabeça ótimo cruzamento de Arias.

Ficha técnica: Fluminense 4x2 Ulsan Hyundai

Fluminense

4-3-3: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes e Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli (Nonato) e Ganso (Everaldo); Jhon Arias, Kevin Serna (Keno) e Germán Cano (Facundo Bernal). Técnico: Renato Portaluppi

Ulsan Hyundai

4-5-1: Jo Hyeon-Woo; Kang Sang-Woo (Choi Seok-Hyeon), Kim Young-Gwon, Trojak e Lee Jae-Ik (Lee Chung-Yong); Bojanic (Jung Woo-Young), Um Won-Sang (Lacava), Lee Jin-Hyun, Ko Seung-Beom (Heo Yool), Ludwigson; Erick Farias. Técnico: Kim Pan-Gon

Local: MetLife Stadium, em New Jersey (EUA)

Data: 21/6/2025

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

Gols: 26min/1ºT - Arias (FLU); 36min/1ºT - Lee Jin-Hyun (ULS); 46min/1ºT - Um Wang-Sang (ULS); 20min/2ºT - Nonato (FLU); 37min/2ºT - Freytes (FLU); 46min/2ºT - Keno (FLU)