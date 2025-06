Real, City, Juventus e Salzburg: último dia da 2ª rodada do Mundial desafia os europeus

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Na estreia de Xabi Alonso, Real Madrid apenas empatou com o Al-Hilal

O futebol europeu é o centro de gravidade do planeta bola. Estádios modernos de milhões de euros, transferências astronômicas, vitrines reluzentes de Liga dos Campeões e afins. Parecia não haver disputa real para os outros continentes, mas os resultados das duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes tem feito a hegemonia justificar rachaduras entre justificativas de fim de temporada e níveis de motivação.



Na rodada, o Brasil foi o principal carrasco, com Flamengo e Botafogo batendo Chelsea e PSG, mas outros países também fizeram frente. E agora, mesmo os europeus que venceram na estreia ou escaparam com empates vivem dias menos tranquilos.



Juventus, Real Madrid, RB Salzburg e Manchester City voltam a campo neste domingo, 22, e ainda não perderam no torneio. Mas, para manter a pose de potência, vão precisar convencer em campo contra adversários de Ásia, África e América do Norte.



Os jogos começam às 13 horas, com a Juventus enfrentando o Wydad Casablanca, do Marrocos, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. A Velha Senhora aplicou um 5 a 0 sobre o Al-Ain, dos Emirados Árabes, e tenta manter a força diante de um adversário que perdeu para o City na estreia.



Logo depois, às 16 horas, o Real Madrid irá a Charlotte, no estádio Bank of America, encarar o Pachuca, do México, após empatar por 1 a 1 com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. O empate frustrou o início do torneio para os espanhóis treinados por Xabi Alonso, que agora precisam vencer para não ter risco de depender de combinações na última rodada.



Às 19 horas, será a vez do emergente RB Salzburg — o mais modesto dos postulantes europeus — tentar se consolidar no Grupo H contra o próprio Al-Hilal, no Audi Field, em Washington. O clube austríaco estreou com vitória por 2 a 1 sobre o Pachuca e, em caso de novo triunfo, estará classificado para as oitavas. O árbitro do jogo será o brasileiro Wilton Pereira Sampaio.



A rodada se encerra às 22 horas, com Manchester City diante do Al-Ain. Os ingleses venceram o Wydad por 2 a 0 na primeira rodada e querem repetir a dose, enquanto o Al-Ain tenta se recuperar da goleada sofrida para a Juventus. A partida será no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e encerra a segunda rodada do “Super Mundial”.



Se é verdade que os quatro europeus de domingo ainda não perderam, também é certo que pisam num terreno menos estável do que imaginavam — entre os europeus, apenas o Bayern de Munique já venceu duas vezes. No torneio mais global da história recente do futebol de clubes, o favoritismo histórico, nutrido por cifras e conquistas, não tem sido escudo garantido contra surpresas vindas de diferentes lugares do planeta.