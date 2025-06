A um empate das oitavas de final, Palmeiras encara o Inter Miami, de Messi, pelo Mundial

Foto: Cesar Greco/Palmeiras Palmeiras joga por empate para se classificar para as oitavas de final do Mundial. Essa é a primeira vez que o Verdão enfrenta a equipe de Lionel Messi e Luis Suárez

Inter Miami e Palmeiras fazem nesta segunda-feira, 23, um duelo decisivo pela última rodada do Grupo A da Copa do Mundo de Clubes. A partida acontece às 22 horas (de Fortaleza), no Hard Rock Stadium, em Miami. Com quatro pontos cada, as equipes entram em campo precisando de apenas um empate para garantirem juntas a classificação às oitavas de final.

Na estreia, o Palmeiras empatou em 0 a 0 com o Porto, de Portugal, e, na sequência, venceu o egípcio Al Ahly por 2 a 0 — com um gol contra e outro de Flaco López. Já o Inter Miami, de Lionel Messi e cia, estreou com empate sem gols diante do time do Egito, e depois virou para cima dos portugueses, vencendo por 2 a 1 com gols de Segovia e Messi.

Assim, se empatarem nesta rodada, tanto Palmeiras quanto Inter Miami chegarão a 5 pontos, pontuação inalcançável para Porto e Al Ahly, que somam apenas 1 ponto cada e se enfrentam no mesmo horário. Nesse cenário, o Verdão avançaria na liderança do grupo, por ter melhor saldo de gols que os norte-americanos.

Em caso de vitória, o Palmeiras também avança como líder da chave. Se perder, ainda pode se classificar, desde que o vencedor seja o Al Ahly ou o Porto fique em desvantagem no saldo de gols. Isso se dá porque o confronto direto é o primeiro critério de desempate no Mundial.

As partidas entre Inter Miami x Palmeiras e Porto x Al Ahly acontecem no mesmo horário nesta segunda-feira: às 22h.

O Palmeiras iniciou sua campanha com empate contra o Porto, tendo boa atuação e pressionando até o apito final. Na segunda rodada, venceu o Al Ahly (Egito) por 2 a 0, com um gol contra e outro marcado por Flaco López, em jogada construída com Maurício. Ambos os jogadores saíram do banco e reforçam o dilema de Abel Ferreira para definir a formação titular.

Vale lembrar que o Palmeiras tem sete atletas pendurados no Mundial de Clubes da Fifa: Gustavo Gómez, Giay, Richard Ríos, Piquerez, Raphael Veiga e Felipe Anderson, além do técnico Abel Ferreira. A suspensão automática ocorre após dois cartões amarelos na competição.

Messi, que chegou ao Inter Miami em julho de 2023 com contrato até o fim deste ano, deve renovar com o clube até 2027. Nesta temporada, o argentino disputou 22 partidas, marcou 16 gols e deu seis assistências. No último jogo, anotou um belo gol de falta que garantiu vitória sobre o Porto.

Após a vitória sobre o time português, Messi comentou sobre o duelo com o Palmeiras. "Sabíamos que hoje éramos inferiores, mas tínhamos nossas armas. Agora temos pela frente o Palmeiras, um dos grandes do mundo. Vai ser outro jogo muito complicado", afirmou. Além dele, o time norte-americano tem um batalhão de ex-jogadores do Barcelona: o lateral-esquerdo Jordi Alba, o volante Sergio Busquets, o atacante Luis Suarez, além do técnico Javier Mascherano.

Ficha técnica: Inter Miami x Palmeiras



Inter Miami

4-4-2: Óscar Ustari; Ian Fray, Tomás Avillés, Maximiliano Falcón e Noah Allen (Jordi Alba); Tadeo Allende, Federico Redondo, Sergio Busquets e Telasco Segovia; Lionel Messi e Luis Suárez. Téc: Javier Mascherano

Palmeiras

4-3-3: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Facundo Torres (Felipe Anderson), Estêvão e Flaco López (Vitor Roque). Téc: Abel Ferreira

Onde: Estádio Hard Rock, em Miami (Flórida, EUA)



Quando: 23/6/2025

Horário: 22 horas (de Fortaleza)

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

Assistentes: Tomasz Listkiewicz (POL) e Adam Kupsik (POL)

Transmissão: TV Globo, Sportv, DAZN, Cazé TV, Disney+, Prime Video