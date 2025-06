Brasil derruba invencibilidade da Turquia e sobe para 3º na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei fechou sua passagem por Istambul, na Turquia, com 100% de aproveitamento e quatro vitórias na Liga das Nações. A vítima da vez, neste domingo, foi a forte seleção turca, então invicta e apoiada por mais de 17 mil vozes, com triunfo por 3 a 1, parciais de 25/18, 23/25, 25/23 e 25/15.

Agira, com a mesma campanha das oponentes, de sete triunfos e somente uma derrota, as comandadas de José Roberto Guimarães assumiram a terceira posição e seguem bem na perseguição da líder Itália, única que ganhou seus oito jogos.

Assim com vem sendo uma rotina na competição, a ponteira Ana Cristina mais uma vez foi a maior pontuadora brasileira. Ela tinha feito seu recorde pela seleção no sábado, com 26 pontos diante da República Dominicana. Neste domingo, foi além, com 27 bolas decisivas, 24 em ataques.

Muito perto da fase final, que será na Polônia, a seleção brasileira volta à quadra para a terceira e última etapa de classificação da Liga das Nações somente no dia 9 de julho, diante da Bulgária, em Chiba, no Japão, onde ainda encara a França (dia 10), a Polônia (11) e o próprio Japão (13).

O foco dos voleifãs agora se volta para a Liga das Nações masculina. O Brasil, atual terceiro colocado com três vitórias (Irã, Ucrânia e Eslovênia) e uma derrota (Cuba) terá quatro compromissos nos Estados Unidos.

A seleção de Bernardinho abre a rodada de jogos na quarta-feira, 25, contra o Canadá. Depois, encara China (dia 26), Itália (28) e Polônia (29).

A partir daí, tira um intervalo, quando as meninas jogam, até fazer a última rodada da primeira fase em Chiba, no Japão, em julho. Os adversários serão Argentina (dia 16), Japão (18), Turquia (19) e Alemanha (20). (Agência Estado)