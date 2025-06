Ceará se reapresenta em Porangabuçu hoje, após férias

Foto: Wellerson Gomes / Ceará SC Elenco do Ceará reunido no CT de Porangabuçu

Depois de 13 dias de férias, o elenco profissional do Ceará retomará os treinamentos nesta segunda-feira, 23, no centro de treinamento de Porangabuçu, na sede do clube. Com a volta às atividades, o time alvinegro iniciará o período de intertemporada até o próximo compromisso, marcado para o dia 9 de julho, diante do Sport-PE, pela Copa do Nordeste.

No intervalo entre a reapresentação e o duelo pelas quartas do Nordestão, o Vovô passará por treinos preparatórios. As atividades serão realizadas em conjunto entre o Centro de Saúde e Performance (Cesp) e a comissão técnica, liderada por Léo Condé.

De acordo com André Martins, chefe do Cesp do Ceará, os treinamentos do elenco terão cargas controladas e individualizadas para reequilibrar os jogadores após quase duas semanas de férias.

"Esse período será decisivo para preparar o elenco para a maratona de jogos que teremos no segundo semestre de 2025. Com o suporte do Cesp vamos aproveitar esse momento para realizar intervenções pontuais, corrigir desequilíbrios e fortalecer o grupo visando manter desempenho e reduzir riscos de lesão na sequência da temporada", disse em entrevista ao site do clube.

"Ao contrário da pré-temporada, onde são feitas avaliações completas, agora o foco está em pequenos ajustes e na preparação para a retomada das competições, com o elenco já em ritmo competitivo", completou André.

Com uma temporada segura até agora, o Vovô se sagrou bicampeão consecutivo do Campeonato Cearense, chegou até a terceira fase da Copa do Brasil, avançou para o mata-mata da Copa do Nordeste e vem fazendo boa campanha na Série A.

O próximo duelo da equipe será no dia 9 de julho, quarta-feira, pelas quartas do Nordestão. Na ocasião, o Alvinegro enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, em Recife (PE), em jogo único valendo vaga nas semifinais do certame.

Na Série A, a retomada ocorre quatro dias depois, diante do rival Fortaleza, pela 13ª rodada, no Castelão. Conforme tabela da competição, o Ceará ainda jogará mais quatro partidas até o fim de julho, contra Corinthians-SP, Internacional-RS, Mirassol-SP e Cruzeiro-MG.