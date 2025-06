Fortaleza vira no fim contra Minas Brasília e fica a um empate da elite do futebol feminino

Foto: João Moura/Fortaleza EC Leoas venceram por 2 a 1 em Gama (DF)

As quartas de finais do Campeonado Brasileiro Feminino Série A2 começaram. Para quem busca o acesso, a fase é bem mais importante do que a própria final, já que as quatro equipes classificadas garantem vagas na primeira divisão do ano seguinte.

Entre as disputas, a ida entre Minas Brasília e Fortaleza, que aconteceu neste domingo, 22, no estádio Bezerrão, se encerrou com virada das Leoas nos minutos finais após um jogo pegado, nervoso e faltoso. Os gols saíram no segundo tempo: Monse marcou para o Minas e Jhow empatou para as Leoas. Perto do apito final, Akhemi, que veio do banco, marcou o gol da vitória.

Ao contrário dos traumas recentes, agora as Leoas vão decidir a vaga diante de sua torcida, no estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica, precisando apenas de um empate. Por ter feito a melhor campanha geral, o Fortaleza tem o direito de decidir em casa — algo inédito para o time nas fases decisivas do Brasileiro A2.

De 2020 a 2024, a equipe avançou da fase de grupos, mas caiu justamente por não conseguir o placar necessário longe de seus domínios. A vaga será definida no próximo sábado, 6 de julho.

Em campo, o Minas Brasília começou melhor, com duas chances claras logo aos 3 minutos de jogo. Em ambas, a zaga tricolor foi exigida e acabou abrindo espaços que pareciam gerados por nervosismo. O susto serviu como alarme. A partir dali, o Fortaleza se reorganizou, adiantou as linhas e passou a deixar o jogo mais brigado no meio de campo.

O plano ofensivo cearense passava pelos pés de Jhow, atacante referência que buscava o jogo entre as defensoras adversárias — ou no meio, quando a criação não rendia. Mesmo isolada em um 4-5-1 defensivo, partiram dela as jogadas mais promissora do Tricolor. Quando a bola parou de chegar, Jhow passou a ajudar na marcação e tentava jogadas individuais.

Outro desafogo era com Natália, que jogou um passo atrás do costume e ajudou na dinâmica, mas não teve um dia inspirado nas tomadas de decisões no setor ofensivo. Em dois lances de perigo em velocidade, deixou a bola correr mais do que deveria perdeu a posse próximo ao gol rival.

O panorama voltou a mudar. O Minas Brasília recuperou o domínio no meio-campo durante boa parte do jogo, especialmente com Jay — a camisa 10 brasiliense que recuava para buscar o jogo e ditava o ritmo com passes longos. A principal arma do time da casa era a velocidade de Bia Batista, que recebia bolas esticadas nas costas da defesa tricolor.

Para minar as chances, o Fortaleza utilizou um alto número de faltas como recurso para diminuir a intensidade. O modelo de jogo ficou voltado ao contra-ataque, e foi assim que surgiu a melhor chance, quando Tainá conseguiu partir em velocidade em campo livre, mas tentou tirar da goleira na finalização e a bola foi à linha de fundo.

A partir da metade do segundo tempo, o jogo aumentou o ritmo. Aos 24, a zaga do Fortaleza parecia ter cortado bem um lance na área, mas duas jogadoras se bateram e a bola sobrou para Monse abrir o placar para o Minas.

No primeiro lance após o gol, Júlia Batista foi expulsa por uma falta no meio e as Leoas ficaram em vantagem númerica. Na sequência, veio o empate: aproveitando recuo ruim, Jhow tocou por baixo da goleira para igualar o placar.

Nos minutos finais, o Tricolor buscou a virada com Akhemi, que saiu do banco para dar a vantagem ao Fortaleza. A ofensiva se posicionou bem e recebeu a bola de Tainá, para empurrar para as redes e comemorar a virada.