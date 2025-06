Palmeiras empata com Inter Miami e vai enfrentar Botafogo nas oitavas do Mundial de Clubes

Foto: Patrícia de Melo Moreira/AFP Aviles e Torres disputam bola durante Palmeiras x Inter Miami, pelo Mundial de Clubes.

Em um Mundial de Clubes em que a previsibilidade não tem entrado em campo, mais uma classificação brasileira foi alcançada com enredo capaz de superar as expectativas. Na noite desta segunda-feira, 23, o Palmeiras, de Abel Ferreira, empatou em 2 a 2 com o Inter Miami, de Javier Mascherano. Os gols da equipe norte-americana foram marcados por Allende e Luís Suárez, e sacramentavam a liderança do Grupo A para o time de Lionel Messi até a reta final do segundo tempo, quando então Paulinho e Maurício construíram a igualdade no marcador.

Com o empate, o Verdão avançou para as oitavas de final do torneio por conta própria, dispensando a necessidade de ajuda do Al Ahly no outro jogo da chave. Quando em desvantagem, o Porco era refém do empate em 4 a 4 dos egípcios com o Porto.

Com o resultado, o Palmeiras marcou encontrou brasileiro nos Estados Unidos. O grupo paulista irá enfrentar o Botafogo nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, em duelo marcado para ocorrer neste sábado, 28, às 13 horas, na Filadélfia.

O embate diante do Inter Miami não foi fácil quanto esperado. Apesar de, nos minutos iniciais, o Palmeiras buscar exercer o protagonismo do jogo, o time de Lionel Messi não deu espaços defensivos para que as tentativas do grupo alviverde florescessem no primeiro tempo. O Alviverde também carecia de um melhor repertório ofensivo, já que as jogadas sempre terminavam em alguma tentativa de bola para Estêvão resolver — sem que o jovem de fato resolvesse.

Com esse enredo, logo o Inter Miami foi tomando coragem para se lançar ao ataque em busca de envolver o Palmeiras, que acabou aceitando o ímpeto rival. Num desses avanços, em um contra-ataque, Luis Suárez enfiou boa bola para o jovem argentino Allende, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes de Weverton.

A partir do gol tomado — em jogada em que o zagueiro Murilo se contundiu, saindo para a entrada de Bruno Fuchs —, o Palmeiras perdeu ainda mais o protagonismo do jogo. Houve tentativa de infiltração pelo alto, com Veiga impedido na jogada, bem como lançamentos para Estêvão. Mas o Verdão não conseguiu ser criativo a ponto de assustar o goleiro Ustari, indo para o intervalo com a derrota parcial.

O revés quase foi sacramentado na segunda etapa. O Palmeiras voltou ao jogo com maior determinação e tentou ceder menos espaço de jogo e posse de bola ao adversário, assustando mais a meta do goleiro adversário, mas o Inter Miami, confortável com o placar, ganhou mais coragem para se fazer mais presente ofensivamente no jogo.

A equipe acabou sendo compensada quando, aos 19 minutos do segundo tempo, Luis Suárez aumentou o marcador, mas o Palmeiras não desistiu.

Com o apoio de seu torcedor, que fez mosaico e festa com bandeirolas tal como se tivesse no Allianz Parque, o time de Abel Ferreira conseguiu diminuir aos 35 minutos com o camisa 10, Paulinho. Sete minutos depois, aos 42, saiu dos pés de Maurício o gol do empate, fazendo que a classificação fosse totalmente por méritos próprios.

O 2 a 2 por não ter agradado, mas garantiu a liderança da chave e livrou o Porco de duelo contra o PSG, vencedor do Grupo B. Agora, o Inter Miami, de Lionel Messi, é quem vai ter de lidar com o campeão europeu, no domingo.