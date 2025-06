De volta aos treinos, Ceará projeta Sul-Americana e reformulação pontual no elenco

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Matheus Bahia, lateral-esquerdo do Ceará, é um dos líderes do elenco

O Ceará se reapresentou nesta semana, após um período de recesso, e já iniciou a preparação para a sequência decisiva da temporada. Um dos porta-vozes do retorno foi o lateral-esquerdo Matheus Bahia, que concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira, 24, em Porangabuçu.

Confiante, o camisa 79 revelou que o grupo não apenas mira a permanência na elite do futebol nacional, mas também ambiciona uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026.

"Vamos buscar a permanência primeiramente, óbvio, mas acho que temos capacidade de classificar (o time) para a Sul-Americana. Acho que o título do Campeonato Cearense ainda é pouco para a gente, podemos conseguir grandes coisas na Copa do Nordeste e tentar, sim, essa Sul-Americana", declarou o jogador.

Bahia também destacou a importância da pausa durante o Mundial de Clubes para a recuperação física do elenco. Após uma maratona de jogos no primeiro semestre, a equipe terá pela frente dois compromissos de peso em julho: as quartas de final da Copa do Nordeste, contra o Sport-PE, no dia 9, e um Clássico-Rei pelo Brasileirão, no dia 13.

"Acredito que não perdemos nosso preparo físico com 12 dias, até porque a maioria (das pessoas) se mantém ativa. Estamos preparados para tudo, sabemos da nossa personalidade em jogos grandes, principalmente em clássicos [...] A pausa foi importante para a gente. Estava muito difícil na parte física, era jogo atrás de jogo. Acho que foi bom para dar uma respirada, para recuperar jogadores", completou.

Enquanto o grupo principal treina com foco total na retomada da temporada, dois nomes tiveram ausência notada na reapresentação do elenco: o meia Jorge Recalde e o ponta Alejandro Martínez. A dupla, que teve participação discreta em 2025, não compareceu ao CT de Porangabuçu na última segunda-feira, 23, após o período de férias.

Segundo apuração do Esportes O POVO, ambos os atletas não estão nos planos da comissão técnica para o restante do ano e receberam aval para buscar novos clubes.

Recalde, inclusive, foi oferecido ao Olimpia, do Paraguai, mas as tratativas não avançaram devido ao alto salário do jogador, considerado incompatível com a realidade financeira do clube paraguaio. Já Martínez, contratado com expectativa após se destacar pelo Talleres, da Argentina, não conseguiu se firmar no Vovô e atuou apenas nove vezes.

Diante desse cenário, a diretoria de futebol do Ceará adota uma postura cautelosa no mercado. A janela de transferências será aberta apenas no dia 10 de julho, e o clube projeta reforços pontuais para suprir carências do elenco. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, o número de contratações deve ser limitado a, no máximo, três atletas.

A estratégia conservadora se sustenta em dois pilares: o tempo restante até a reabertura do mercado e a avaliação positiva da comissão técnica sobre o desempenho do grupo atual. Além disso, as iminentes saídas de jogadores, como Recalde e Martínez, abrirão espaço na folha salarial para as novas peças que chegarão no segundo semestre.