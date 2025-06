Flamengo sofre susto, mas busca empate contra o Los Angeles pelo Mundial de Clubes

Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Flamengo e Los Angeles se enfrentaram pela última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes

O Flamengo levou um susto no final do jogo, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1 contra o Los Angeles FC na noite desta terça-feira, 24, no estádio Camping World, em Orlando (EUA), pela última rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O Rubro-Negro, vale ressaltar, entrou em campo já classificado para o mata-mata e com o primeiro lugar da chave garantido, enquanto o Chelsea, que venceu o Espérance por 3 a 0, avançou em segundo e vai encarar o Benfica.

Se, para a tabela da competição, a partida não tinha tanta relevância, financeiramente havia, sim, uma motivação para o Flamengo. Afinal, cada vitória na fase de grupos representa uma premiação de 2 milhões de dólares, equivalente a R$ 11 milhões na cotação atual. Com o empate — que vale 1 milhão de dólares para cada — e os triunfos sobre o Chelsea e o Espérance, o Rubro-Negro faturou R$ 26 milhões apenas por seu desempenho.

Nas oitavas de final, decididas em jogo único, o Flamengo enfrentará o tradicional Bayern de Munique, da Alemanha, em jogo que acontece no próximo domingo, 29, às 17 horas (horário de Fortaleza), em Miami (EUA). Os Bávaros, que foram derrotados pelo Benfica por 1 a 0, também nesta terça-feira, ficaram na segunda colocação do Grupo C.

O Flamengo precisou mostrar, no primeiro tempo, um jogo de paciência. Em praticamente todos os 49 minutos iniciais do confronto, o roteiro do duelo foi com o Rubro-Negro tendo a posse de bola e o controle das ações, enquanto o Los Angeles se defendia com todos os seus jogadores em seu lado do campo. A postura do time da casa, que marcava em bloco baixo, gerou dificuldade na construção do clube carioca.

Outro detalhe é que o técnico Filipe Luís fez algumas alterações na equipe, sobretudo no meio-campo: a trinca formada por Jorginho, Gerson e Erick Pulgar, peças importantes para a dinâmica tática propositiva do time, começou no banco de reservas. Apesar disso, o Flamengo teve oportunidades, mas um indesejado protagonista roubou a cena: a trave.

Logo aos três minutos, Danilo carimbou a estrutura da baliza do Los Angeles. Aos 12, foi a vez de Arrascaeta, em um lindo chute da intermediária. Aos 29, um lance inacreditável com Pedro, que acertou o travessão — o detalhe é que o gol estava escancarado, sem goleiro, já que Lloris estava caído no chão após uma trombada com Segura, seu parceiro de equipe.

Embora tenha se fechado, o Los Angeles conseguiu levar perigo nas poucas vezes que se aventurou no ataque. Aos dez minutos, a trave, naquela ocasião, foi amiga do Flamengo e evitou o que seria o gol do clube norte-americano, após finalização de Delgado, de fora da área. Outro bom momento dos Falcões aconteceu aos 37, quando até chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado por impedimento.

No segundo tempo, o cenário da partida não sofreu grandes alterações. O Flamengo manteve-se com superioridade, mas sem tanta intensidade e volume de jogo. O Los Angeles, já eliminado do torneio, se apegava aos contra-ataques, estratégia que não teve qualquer efetividade diante do sistema defensivo rubro-negro. A atmosfera do duelo, naturalmente, ficou morna.

Veio então o quase-golaço de voleio de Pedro e o chutaço de Arrascaeta no travessão — olha ela de novo como protagonista — arrancaram o "uh" dos torcedores na arquibancada. Mas emoções mesmo ficaram reservadas para os últimos minutos. Aos 38, os Falcões surpreenderam com uma batida de falta rápida, do meio-campo, e Bouanga aproveitou a desatenção da zaga carioca para abrir o placar.

O pouco tempo para reagir não foi um problema para o Flamengo. Dois minutos depois, o jovem Wallace Yan, que também havia saído do banco e marcado contra o Chelsea, se mostrou decisivo novamente. Com passe de Jorginho, o atacante infiltrou na área e, com categoria, empatou a partida. O Rubro-Negro até lutou pela virada, mas não conseguiu. A invencibilidade no torneio, entretanto, segue intacta.

Los Angeles FC 1x1 Flamengo: ficha técnica



Los Angeles FC



4-3-3: Lloris; Long, Marlon (Smolyakov) e Segura; Palencia, Delgado, Igor e Hollingshead; Dilrosun (Giroud), Martínez (Tillman) e Bouanga. Téc: Steve Cherundolo



Flamengo



4-3-3: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro (Viña); Allan, Evertton Araújo (Jorginho) e Arrascaeta (Bruno Henrique); Luiz Araújo (Wallace Yan), Pedro (Juninho) e Everton Cebolinha (Michael). Téc: Filipe Luís



Local: Estádio Camping World, em Orlando (EUA)



Data: 24/6/2025

Árbitro: Salman Falahi-CAT

Assistentes: Ramzan Al Naemi-CAT e Majid Al Shammari-CAT

Gols: Bouanga (38' 2T) e Wallace Yan (40' 2T)

Cartões amarelos: Igor Jesus e Delgado (Los Angeles)