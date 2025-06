Fortaleza retorna aos treinos nesta quarta-feira, 25, mirando reação na temporada

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Vojvoda está no seu quinto ano como técnico do Fortaleza

Depois de quase duas semanas afastado dos gramados, o Fortaleza retoma os treinamentos nesta quarta-feira, 25, às 17 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos, buscando reescrever sua trajetória na temporada de 2025.

O retorno acontece em meio a um cenário delicado: o clube ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, vem de derrotas dolorosas e enfrenta um período de instabilidade interna que chegou a colocar em xeque até mesmo o trabalho do técnico Juan Pablo Vojvoda.

A última imagem do Leão em campo ainda causa apreensão entre os torcedores. No dia 12 de junho, diante de sua torcida, a equipe foi derrotada por 3 a 2 pelo Santos, em duelo válido pela 12ª rodada da Série A.

O resultado não apenas ampliou a sequência negativa, como também selou a entrada do Tricolor na temida zona da degola, com apenas 10 pontos conquistados em 12 partidas. A atuação contra o Peixe escancarou fragilidades no sistema defensivo e falta de consistência no setor ofensivo — pontos que Vojvoda precisará ajustar com urgência.

O mau momento colocou em dúvida a permanência do treinador argentino, no comando do time desde 2021. Parte da torcida passou a questionar sua continuidade, e, conforme apurou o Esportes O POVO, a diretoria chegou a considerar a possibilidade de demissão.

No entanto, o clube decidiu manter Vojvoda no cargo, reforçando a confiança em sua liderança e apostando na recuperação ao longo da temporada.

A pausa para o Mundial de Clubes poderia ter sido aproveitada para uma reformulação mais profunda no elenco. Entretanto, as movimentações no mercado foram modestas. A diretoria tentou a contratação do meia chileno Diego Valdés, do América do México, mas as negociações não avançaram o suficiente para um desfecho positivo.

A única contratação confirmada até o momento foi a do volante Matheus Pereira, que estava no Eibar, da Espanha. O jogador, inclusive, já foi relacionado para o duelo contra o Alvinegro Praiano.

Em contrapartida, o Fortaleza se despediu de quatro atletas nas últimas semanas: o volante Pol Fernández, o zagueiro Titi — símbolo de uma era recente vitoriosa —, o também volante Pedro Augusto e o lateral Felipe Jonatan deixaram o clube.

O retorno ao Campeonato Brasileiro será decisivo para o Fortaleza. Com confrontos diretos diante de adversários que também lutam contra o rebaixamento, a equipe não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar pontos.

A pontuação atual mantém o time em uma posição frágil, e a margem de erro é cada vez mais estreita. A missão é clara: somar pontos, afastar-se do Z-4 e recuperar o prestígio junto à torcida.

Além disso, o Tricolor ainda terá compromissos importantes em outras frentes. Pela Copa do Nordeste, enfrenta o Bahia nas quartas de final. Já pela Libertadores, o desafio será diante do Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas.

Para encarar esse calendário desafiador, o Fortaleza precisará ir além dos ajustes táticos. O elenco terá de demonstrar força mental, comprometimento coletivo e capacidade de superação — características que marcaram campanhas passadas, mas que têm sido ausentes em 2025.