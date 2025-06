Bia Haddad derrota ucraniana e avança; Fonseca tem jogo interrompido por falta de luz

Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP Ao todo, o duelo contra a atual número 14 do mundo durou 2h27min

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia segue viva no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. Atual número 21 no ranking WTA, ela venceu, de virada, a ucraniana Elina Svitolina, 14ª colocada do raning, na manhã desta quarta-feira, 25, com parciais de 3/6, 6/4 e 7/6.

Após 2h27min de partida, a paulistana de 29 anos superou a tenista e europeia e, na sequência da competição, irá enfrentar outra atleta do Velho Continente: a italiana Jasmine Paolini, atual 4ª colocada no ranking da WTA.

“Foi uma boa batalha. Nós duas tentamos dar 100% até o final. É para jogar essas partidas que trabalhamos. Eu me sentia pronta e estou feliz com a minha mentalidade. Preciso melhorar algumas coisas, mas fico orgulhosa de mim hoje”, disse Bia após a vitória em Bad Homburg.

Com o triunfo sobre Svitolina, a tenista brasileira já conquistou sua melhor campanha no torneio de grama. Em sua única participação antes da atual, Bia havia parado nas oitavas de final, em 2024.

Já no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, o jovem tenista brasileiro João Fonseca teve o equilibrado confronto com o norte-americano Taylor Fritz interrompido antes do início do terceiro set por falta de luz natural.

Atual 57º do ranking, Fonseca busca a primeira vitória contra um top-5 do ranking da ATP. Mais que isso, tenta derrotar o principal favorito do torneio. O norte-americano já foi campeão três vezes na grama de Eastbourne, enquanto o carioca de 18 anos conqusitou a primeira vitória no piso num torneio de nível ATP na estreia da competição, contra o belga Zizou Bergs.

Quem vencer o confronto vai encarar o norte-americano Marcos Giron, número 46 do mundo, nas quartas de final. Caso chegue nas semifinais, Fonseca deverá entrar pela primeira vez na carreira no top-50 do mundo. (Com André Bloc)