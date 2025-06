Despedidas, reapresentação e busca por reforços: Fortaleza tem dia agitado no Pici

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos

Despedidas, movimentações por chegadas e a reapresentação do elenco marcaram o dia do Fortaleza ontem no Centro de Excelência Alcides Santos. Em meio a uma profunda reformulação interna, os jogadores que permaneceram retomaram a rotina de atividades após período de férias, enquanto a diretoria tricolor segue trabalhando no mercado da bola em busca de contratações que melhorem o nível do time.

Na terça-feira passada, o volante Pedro Augusto, por meio do próprio Instagram, escreveu uma mensagem de adeus ao Fortaleza e aos seus torcedores. O meio-campista rescindiu seu contrato com o Leão do Pici, que iria até o final de 2026, e acertou a ida em definitivo para o Sport-PE, atual lanterna da Série A, com apenas três pontos somados e nenhuma vitória conquistada.



"Ao Fortaleza, o meu muito obrigado. Saio feliz por todo o aprendizado e pelas experiências vividas nestes anos. Altos e baixos, erros e acertos, e o orgulho de ter vestido as cores do Laion. Obrigado a todos que torceram por mim e para mim. Aos companheiros, comissão, diretoria e funcionários: grato a vocês pelo dia a dia", compartilhou o meia, que ficou marcado negativamente pela torcida por conta do pênalti perdido na final da Sul-Americana de 2023.

Ontem, foi a vez de Felipe Jonatan também se despedir. O lateral-esquerdo, sem espaço no time comandado por Vojvoda — e que sequer era relacionado para os jogos — foi emprestado ao Mirassol até abril de 2026, com valor de compra fixado em contrato. O atleta vinha treinando separado antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, cenário que já indicava sua saída.



"Obrigado, Fortaleza, pela oportunidade de vestir tua camisa e fazer parte da história do clube em 2024. Nada disso será apagado!", escreveu o cearense, em referência ao Brasileirão da temporada passada, quando teve maior minutagem e contribuiu na campanha do time no torneio. "Obrigado também ao estafe fixo do clube, ao elenco de atletas e à sua grande torcida. Desejo sempre o melhor”, completou.

Na contramão das saídas, que já contabilizam quatro — os outros foram o zagueiro Titi e o volante Pol Fernández —, há também a expectativa pelas chegadas. As investidas dos dirigentes estão focadas no mercado sul-americano, que o clube tem explorado com bastante intensidade nas últimas temporadas. Um dos jogadores na mira é o volante argentino Rodrigo Herrera, do Platense-ARG.

Destaque na conquista do Campeonato Argentino de 2025, o jogador pertence ao Defensa y Justicia-ARG e está emprestado ao Platense até o final desta temporada. Portanto, para reforçar o Leão do Pici, ele teria de se desvincular dos dois times — que desejam uma boa compensação financeira em uma possível transferência.

Apesar do interesse em Herrera, o Fortaleza tem um “plano A” para a posição de volante, que é Jalil Elías, de 29 anos. O meia já foi treinado por Vojvoda e pertence atualmente ao Johor, da Malásia. Ex-Vélez Sarsfield e San Lorenzo, o meia sírio-argentino está sem atuar desde dezembro de 2024.