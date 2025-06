Fase de grupos do Mundial chega ao fim com decisões nos Grupos G e H

Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Juventus encara o Manchester City, em duelo dos dois únicos times com chance de terminar a primeira fase do Mundial com 100% de aproveitamento

A fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes chega ao fim nesta quinta-feira, 26, com os holofotes voltados para os grupos G e H, que ainda reservam emoções. Com duelos diretos entre favoritos e cenários em aberto, a rodada promete tensão e futebol de alto nível.

No Grupo G, Manchester City e Juventus protagonizam um confronto direto com clima de final antecipada. Ambas as equipes somam seis pontos e se enfrentam às 16 horas (de Fortaleza), no Camping World Stadium, em Orlando.

A vitória garante ao ganhador a liderança da chave e a vaga direta para o mata-mata. Em caso de empate, o clube italiano avança em primeiro por ter melhor saldo de gols pró.

Paralelamente, no mesmo horário, Wydad Casablanca, do Marrocos, e Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, se enfrentam no Buzzard Point, em Washington. Já eliminados, os clubes apenas cumprem tabela, encerrando sua participação no torneio.

No Grupo H, a classificação segue totalmente em aberto. O Real Madrid ocupa a liderança com quatro pontos e saldo de dois gols. O Salzburg tem a mesma pontuação, mas leva desvantagem no saldo, com apenas um gol positivo. Já o Al Hilal soma dois pontos. Com essas condições, cada equipe chega à última rodada com chances distintas de avançar.

O time espanhol depende exclusivamente de si: se empatar com o Salzburg, nesta quinta-feira, 22, às 16 horas, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, chega a cinco pontos e se classifica, só podendo ser ultrapassado pelo Al Hilal caso o time árabe vença o Pachuca por três gols ou mais.

Se o Real perder, o Al Hilal não pode vencer o Pachuca. Já o Salzburg precisa da vitória para não depender de resultados paralelos. O Al Hilal enfrenta o desafio mais complexo. Com apenas dois pontos, precisa obrigatoriamente vencer os mexicanos e, além disso, torcer por um vencedor no confronto entre Real Madrid e Salzburg.

Se houver empate, o cenário fica ainda mais complexo, dependendo de saldo de gols, gols pró e, talvez, até mesmo menor número de cartões como critério de desempate.