Condé celebra longevidade no Ceará e vê "vontade mútua" de renovação

Foto: Daniel Galber / Especial para O Povo Léo Condé, com bolo de comemoração de um ano no clube

Dono de um trabalho sólido à frente do Ceará, Léo Condé completa um ano no Alvinegro com bons motivos para comemorar. Desde que foi anunciado, no dia 27 de junho de 2024, o mineiro de 47 anos conquistou o sonhado acesso à Série A, liderou o time no bicampeonato cearense e vem fazendo boa campanha na elite nacional.

Para além disso, com seu jeito focado e cauteloso, tornou-se figura crucial em Porangabuçu para a evolução do clube. Querido por todos os funcionários e setores do clube, o comandante do Vovô concedeu entrevista coletiva ontem e foi claro ao declarar vontade de permanecer em terras cearenses após a fala do presidente da agremiação, João Paulo Silva, que indicou querer renovar com o treinador até o fim de seu mandato em 2027.

"É um momento especial. Um ano muito intenso, muito positivo, desgastante e prazeroso [...] Desde o primeiro dia, desde o primeiro contato que tive com o João Paulo, a gente sempre foi muito claro um com o outro, ele sempre passou as condições do clube e os objetivos. A gente conseguiu o acesso juntos e ele a reeleição. A figura do treinador é sempre pautada em resultado. Os resultados têm sido satisfatórios, claro que uma continuidade de trabalho passa muito por resultados, mas em termo de ambientação com o clube e com a cidade, principalmente, é a melhor possível", explicou Condé.

Na sequência, ele confirmou que é da vontade do clube e também dele que o vínculo seja prolongado e citou que é a primeira vez na carreira em que consegue trabalhar perto da família.

"É do interesse do clube e do meu também. É um momento de muita satisfação você conseguir alcançar os objetivos, como gente alcançou. É a primeira vez que eu consigo trazer a minha família para ficar próxima e isso tem sido bastante saudável. O treinador vive muito sozinho, então tem sido um ano altamente positivo".

Em outro momento da coletiva, o profissional destacou o alto nível competitivo do Série A do Campeonato Brasileiro, pediu o apoio do torcedor alvinegro e afirmou que o time foca em permanência na elite inicialmente, mas almeja uma vaga em competição internacional.

"É um momento muito decisivo para a gente, esse segundo semestre. Vamos ter a Copa do Nordeste, que é competição eliminatória e o torcedor gosta, então vamos tratá-la com seriedade, mas o principal foco agora é a retomada do Campeonato Brasileiro. Realmente, o sarrafo está muito alto, não adianta ficar aqui contando história. A gente vai precisar muito do torcedor", disse.

"O objetivo, não só do Ceará, como de qualquer clube que subiu da Série B para a Série A, num primeiro momento, é a permanência. Você vê que é o discurso adotado no Santos, que fez, talvez, o maior investimento no primeiro semestre, com a volta do Neymar. A gente, aqui, não pode ser diferente. Agora, a partir do momento que a gente alcance esse primeiro objetivo — é difícil, mas é possível —, a gente vai para um segundo passo, que é a possibilidade de buscar uma competição internacional. O clube já conseguiu isso em anos anteriores e se credencia também de galgar esse espaço", finalizou.

Um ano de Condé no Ceará:

56 jogos

31 vitórias

9 empates

16 derrotas

86 gols marcados

51 gols sofridos

Feitos: Acesso à Série A em 2024, campeão do Campeonato Cearense 2025, terceira fase da Copa do Brasil 2025 e quartas da Copa do Nordeste 2025 (em disputa)

(Com Levi Lima e Afonso Ribeiro)