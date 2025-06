Ícone do automobilismo cearense, Ary Gambarini é homenageado com memorial em Eusébio

Foto: Acervo da família Veículo usado por Ary Gambarini em exposição

O Centro Educacional Monteiro Lobato, localizado em Eusébio, Região Metropolitana de Fortaleza, inaugurou nessa quarta-feira, 25, o Memorial Ary Gambarini, que pertence ao complexo de mesmo nome. O local homenageia um dos grandes nomes do automobilismo cearense, que foi fundador do colégio.

Gambarini morreu em 2023 e se destacou como piloto, chefe de equipe e preparador de veículos, competindo principalmente no Campeonato Cearense de Marcas e Pilotos. No memorial, há um veículo utilizado pelo piloto, o mapa do autódromo Virgilio Távora, em Eusébio (Região Metropolitana de Fortaleza), e diversas imagens e troféus que pertenciam ao piloto e contam a história dele.

O evento contou com a presença da esposa do piloto, Joanna Gambarini, de suas filhas, de praticantes do automobilismo cearense e de políticos locais. Os familiares de Ary realizaram um discurso sobre a vida pessoal e profissional do empresário durante a inauguração.

Acilon Gonçalves, ex-prefeito do município de Eusébio e amigo de Ary, esteve no local e utilizou suas redes sociais para falar sobre o momento. "Ary foi um amigo querido, um homem admirável que deixou sua marca no esporte, na educação e na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele. Como piloto, chefe de equipe e fundador do Educandário Monteiro Lobato, seu legado continua inspirando gerações", homenageou.

"Parabéns, Joana Gambarini, e suas filhas, Arianna e Mariana, por manterem viva a memória de alguém tão especial. Que o nome de Ary Gambarini, agora eternizado no Centro Esportivo da escola, siga como símbolo de dedicação, espírito esportivo e amor pela educação", complementou.