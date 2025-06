João Fonseca e Beatriz Haddad Maia são eliminados por tops do tênis

Foto: Glyn Kirk / AFP Fonseca perdeu em jogo dividido entre quarta e quinta-feira

João Fonseca e Beatriz Haddad Maia, os dois números 1 de simples do tênis brasileiro, fizeram jogos equilibrados nesta quinta-feira, 26, mas foram eliminados por tops do ranking em torneios preparatórios para Wimbledon, o grand slam da grama.

O jovem prodígio carioca de 18 anos foi derrotado pelo norte-americano Taylor Fritz e caiu nas oitavas de final do ATP 250 de Eastbourne. Apesar da boa atuação diante do atual campeão do torneio — dono de três taças no gramado britânico —, Fonseca errou em momentos decisivos e foi superado por 2 sets a 1 com parciais de 6/3, 6/7 (5) e 7/5.

Marcada para acontecer nessa quarta-feira, 25, a partida havia sido suspensa por falta de luz natural, com o confronto equilibrado em 1 set. No retorno para a parcial decisivo, nesta quinta, Fritz impôs sua experiência ao abrir 4 a 1 de vantagem. Fonseca reagiu e conseguiu empatar em 5 a 5, mas errou em saques decisivos e viu o quinto do ranking mundial levar a melhor.

Fritz fez um segundo jogo ontem, no qual venceu o conterrâneo Marcos Giron. Na semifinal, ele vai encarar o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, 28º do ranking da ATP.

Apesar da eliminação, Fonseca alcançou um feito inédito ao vencer seu primeiro jogo em um ATP disputado na grama, ao bater o belga Zizou Bergs.

Com a campanha, Fonseca somará 25 pontos no ranking da ATP, o que deve levá-lo à sua melhor colocação na carreira até aqui. Mesmo no pior cenário, ele deverá aparecer como número 56 do mundo na próxima atualização da lista — o mais provável é que ele fique em 54º.

Já Beatriz Haddad Maia foi eliminada nas quartas de final no WTA 500 de Bad Homburg, na Alemanha. A brasileira foi superada pela italiana Jasmine Paolini, número 4 do ranking mundial, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/5.

Após bom duelo disputado na grama, a paulistana não conseguiu superar a tenista europeia — recém-campeã do Masters 1000 de Roma, no último mês —, nesta que foi a última competição preparatória para Wimbledon, na Inglaterra.

Agora, dando sequência a competição, Paolini enfrentará, nas semifinais, a vencedora do duelo entre Iga Swiatek e Ekaterina Alexandrova, em data a ser definida. Beatriz Haddad Maia deve manter a 20ª colocação no ranking da WTA, o que faz dela a tenista sul-americana mais bem ranqueada.

A chave principal de Wimbledon começa no dia 6 de julho, um sábado. Haddad Maia e Fonseca são os dois únicos brasileiros na chave principal de simples. Thiago Monteiro, Thiago Seyboth Wild, Felipe Meligeni Alves e Laura Pigossi caíram na fase qualificatória do grand slam britânico. (Com Levi Lima / Especial para O POVO e André Bloc)