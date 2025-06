Manchester City goleia Juventus e garante liderança do Grupo G no Mundial de Clubes

Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Jeremy Doku e Omar Marmoush comemoram gol do City

O favoritismo do Manchester City no Grupo G do Mundial de Clubes foi confirmado com autoridade. No confronto entre equipes já classificadas às oitavas de final, os ingleses superaram a Juventus, da Itália, por 5 a 2, nesta quinta-feira, 26, no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos.

Com um futebol envolvente e alta intensidade ofensiva, os Citizens dominaram boa parte do jogo e construíram o placar elástico com gols de Haaland, Kalulu (contra), Doku, Foden e o brasileiro Savinho. Pelo lado italiano, Koopmeiners e Vlahovic marcaram os gols de honra da Velha Senhora.

Com o resultado, o City encerra a fase de grupos com 100% de aproveitamento: nove pontos em três partidas, confirmando a liderança do Grupo G. Já a Juventus termina em segundo, com seis pontos, após duas vitórias e uma derrota.

O adversário de ambos saiu na noite desta quinta-feira, entre Real Madrid, Salzburg e Al-Hilal. Os resultados ocorreram após o fechamento da página. A chave completa, bem como os pós-jogos, pode ser acessado no Esportes O POVO (opovo.com.br/esportes).

O primeiro gol da partida saiu logo aos 9 minutos. Ait-Nouri recebeu em uma área central e viu a infiltração de Doku em direção à área. O passe foi perfeito, com o belga cortando Kalulu e soltando uma bomba no canto de Di Gregório, sem chance para o goleiro.

A resposta, no entanto, foi imediata. No lance seguinte, Vlahovic ficou cara a cara com o gol, mas chutou mal, para fora. No tiro de meta, Ederson errou o passe, Koopmeiners agradeceu o presente e, com o pé esquerdo, superou o brasileiro aos 10 minutos, empatando a partida. Já aos 25, outro erro grave — desta vez, porém, da Juventus. Jogada bem trabalhada pelo City pela direita, e Matheus Nunes cruzou rasteiro. O zagueiro Kalulu, ao tentar afastar a bola, acabou marcando contra de forma grosseira: 2 a 1.

Para a etapa final, Guardiola chamou um velho conhecido: Haaland. E o craque precisou de menos de seis minutos para deixar o dele. Matheus Nunes recebeu na ponta direita e apenas rolou para o camisa 9, que, livre, se enrolou um pouco, mas finalizou para o fundo da rede.

A vitória virou goleada aos 23 minutos. Ederson lançou da própria área, e Haaland dominou de forma perfeita. O passe seguinte não foi tão bom, mas o erro virou acerto: Savinho rolou para trás, e Foden, sem goleiro, completou para o gol vazio. O quinto gol foi espetacular: Haaland obrigou Di Gregório a fazer um milagre. Na sobra, Savinho pegou de primeira, de longe, e mandou no ângulo.

Nem o gol de Vlahovic, aos 39 minutos, diminuiu a festa do City. Barba, cabelo e bigode para o time de Guardiola, credenciado como principal candidato ao título do Mundial de Clubes.