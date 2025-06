Ferroviário busca manter invencibilidade como mandante em duelo contra o Treze

Foto: GABRIEL LEITE/América de Natal A equipe precisa vencer para retornar ao G4 de seu grupo

Após 12 dias de pausa, o Ferroviário volta a campo pela Série D. A equipe coral recebe o Treze-PB no estádio Presidente Vargas, no Benfica (em Fortaleza) e precisa vencer para manter a invencibilidade como mandante na quarta divisão nacional. O duelo ocorre neste sábado, 28, às 17h30min e é válido pela 10ª rodada do torneio nacional. Em caso de vitória, o clube cearense chegará a 15 pontos e retorna ao G-4 do Grupo A3.

O fator casa vem sendo a principal arma do Tubarão da Barra no certame, uma vez que todas as quatro vitórias do time no torneio foram como mandante. Fora de casa, o time nem ao menos conseguiu empates, tendo perdido os cinco jogos que disputou longe do Estado.

O jogo anterior da equipe cearense no PV foi a vitória sobre o Santa Cruz-PE, líder da chave, por 3 a 1. Esta foi a única derrotada do rival pernambucano no campeonato e a primeira vez que o Santinha sofreu mais de um gol em uma partida da Série D.

A equipe coral também se destaca no ataque, sendo a terceira equipe, empatada com o Central-PE, que mais marcou gols no grupo A3. São 12 tentos em nove jogos, tendo uma sequência de quatro partidas consecutivas balançado as redes.

Se o comando de ataque vai bem, a defesa não consegue seguir o mesmo ritmo. O Ferrão tem a pior defesa do grupo, tendo sofrido 15 gols, a maioria deles vindo dos duelos fora de casa. No recorte dos três jogos mais recentes, o time coral sofreu 10 gols.

O Treze, por sua vez, não vive grande fase no certame. A equipe paraibana não vence há quatro partidas, tendo como último triunfo o duelo contra o Ferroviário no estádio Amigão, em Campina Grande (PB). Esse confronto aconteceu no dia 18 de maio, sendo válido pela quinta rodada do torneio. Desde então, o Galo da Borborema não pontuou mais, sofreu sete gols e marcou apenas um no recorte.

Mesmo em caso de vitória, o Treze só ultrapassaria o Ferroviário na tabela se vencesse por cinco gols de diferença, uma vez que time iria a mesma pontuação, 12, e número de vitórias, quatro, que a equipe cearense, mas está bem atrás no saldo.

Em caso de derrota, o time pode terminar a rodada como vice-lanterna, já que os dois últimos colocados, Horizonte e Sousa, se enfrentam e têm oito e sete pontos respectivamente. Caso uma das equipes saia vencedora, o clube paraibano seria superado em pontos. A partida do time metropolitano será no domingo, 29, às 19 horas, no interior da Paraíba.

Os demais clubes cearenses na Série D fazem parte do Grupo A2. O Iguatu, quarto colocado, desafia o líder Altos-PI neste sábado, às 17 horas, no Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI). Já o Maracanã, lanterna da chave, recebe o Parnahyba, sexto colocado, no domingo, às 16 horas, no Almir Dutra, em Maracanaú.