Renovação de Pochettino até o final de 2027 mostra confiança do Fortaleza no meia

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Meia Pochettino tem contrato com o Fortaleza até 2027

Na contramão dos movimentos de saídas e chegadas no elenco, a diretoria do Fortaleza mostrou que nem tudo é "terra arrasada" no Pici. O clube, pelo péssimo momento na temporada, precisou fazer mudanças, mas ainda confia em algumas peças que, mesmo sem viverem grande fase, seguem prestigiadas. É o caso do meio-campista Tomás Pochettino, que teve seu contrato renovado até o final de 2027.

Destaque do Leão do Pici em 2023 e 2024, o camisa 7 não tem tido bom desempenho neste ano, mas a avaliação interna do clube vai além disso. Tecnicamente, o jogador é visto como alguém grande potencial — como já demonstrado nos anos anteriores pelo Tricolor —, e há confiança de que ele pode retomar o alto nível para ajudar a equipe na necessária e tão buscada “mudança de chave”, sobretudo no Brasileirão.

Na atual temporada, Pochettino oscilou entre a titularidade e o banco de reservas. Foram 25 jogos disputados, com dois tentos marcados e três assistências neste recorte. Embora dedicado às ações do jogo, o meio-campista não vem conseguindo ter grande impacto com participações diretas em gols, em um contexto diferente do que mostrou nas últimas duas temporadas.

Em 2023, seu ano de estreia pelo Leão, Pochettino chegou em junho ao Pici e tomou conta do meio-campo. Participou de incríveis 70 partidas, contribuiu com seis gols e dez assistências, e foi titular na final da Copa Sul-Americana. Na temporada seguinte, teve seu melhor desempenho em toda a carreira: anotou sete tentos e deu 13 assistências em 60 duelos.

“A renovação do Pochettino com o Fortaleza é acertada, porque, desde a chegada dele, em meados de 2023, ele tem sido uma peça bem importante. Dentre os meias que o Fortaleza hoje tem no elenco, ele é quem tem mais poder de decisão. Então, mesmo com as oscilações que tem, o argentino ainda é o principal meio ofensivo que o clube tem em seu elenco”, analisou Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN.

Outro fator importante para a permanência de Pochettino foi a sua vontade pessoal, e isso é inegociável. O Esportes O POVO entrou em contato com o estafe do jogador, que ressaltou dois detalhes sobre a assinatura da renovação: o meia, além de estar muito feliz no Pici, “ama muito” o Fortaleza. Esse fator emocional também foi citado por Marcelo Paz, CEO da SAF do Leão.

“Quando assinou o contrato, na formalização do ato, eu vi os olhos dele brilhando, a alegria de renovar com o Fortaleza. Um jogador que exerce boas funções em campo, pode jogar como meia, segundo volante, mais aberto pela direita, onde fez boas partidas também. Tem capacidade, pulmão, chute, finalização, assistências e está muito comprometido com essa nossa retomada agora no segundo semestre. Estamos felizes, e o professor Vojvoda também está feliz”, comentou o dirigente em nota divulgada pelo clube.